Acontece Com peças a partir de R$ 10, 2º Bazar Ambientallize acontece nesta terça (15) e quarta-feira (16), em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Edição especial apresenta grande seleção de objetos e peças para ambientação e décor das casas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda edição do Bazar Ambientallize está chegando e promete ser ousada em todos os sentidos. A atividade caiu na preferência do público, especialmente dos clientes e profissionais que atuam no mercado de festas. E o próximo evento foi planejado para ser arrebatador, trazendo o que há de melhor para ser garimpado.

As vendas ocorrem nesta terça (15) e quarta-feira (16), das 8h às 18h, na sede da empresa, na rua Dona Margarida, 621, bairro Navegantes, em Porto Alegre (RS). As peças variam de preços e serão comercializadas a partir de R$ 10 cada, com facilidades no pagamento, que pode ser efetuado com cartão de débito, PIX ou cartão de crédito.

O bazar apresentará uma seleção de objetos e peças para ambientação e décor das casas. Além disso, é uma ótima opção para a escolha de presentes. São peças como talheres, vasos, taças, copos, adornos, bandejas, castiçais, toalhas de mesa e louças diversas. Nesta edição especial também foram incluídos móveis de maior dimensão, como poltronas e estofados decorativos. A ideia é disponibilizar às pessoas a oportunidade de levar para dentro de seus lares peças do acervo da loja em bom estado ou seminovas. A seleção do material que irá compor o evento está a cargo da diretora-geral da Ambientallize, Rejane Tavares, e de sua equipe.

A Ambientallize possui um showroom com diversos espaços ambientados e mobiliários assinados para quem visitá-la. “O propósito é conferir de perto as novidades e tendências em décor vindas dos grandes centros do país, que podem ser adquiridas e locadas para eventos corporativos, festas, casamentos, entre outros”, enfatiza Rejane. “Já a Ambientallize Store oferece um mix de presentes para todas as ocasiões com objetos diferenciados e exclusivos, que irão encantar a todos”, destaca a diretora. Mais informações e alguns itens que integrarão o bazar podem ser conferidos no perfil da marca no Instagram.

2023-08-14