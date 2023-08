Acontece Arquiteta e paisagista Taís Puntel ministra curso de decoração para eventos na Ambientallize, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

No mercado desde 2005, Taís já instruiu mais de quatro mil alunos. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

A arquiteta e paisagista Taís Puntel, referência nacional em decoração de eventos, ministrará um curso especial sobre todas as etapas do serviço de decoração. A atividade vai ocorrer na sede da Ambientallize, locadora de móveis em Porto Alegre, no dia 30 de agosto, quarta-feira, das 10h às 17h.

Com conteúdo exclusivo, o curso abordará desde as etapas de construção de marca e estudo de tendências até a execução e relacionamento com os clientes. Serão trabalhados conceitos de marketing, vendas, projetos, estética e estilos de plantas e flores e de iluminação cênica. Os alunos também terão a oportunidade de aprender a montar, na prática, arranjos florais, bouquets e mesas de doces. No mercado desde 2005, Taís já instruiu mais de quatro mil alunos.

O investimento para participar do curso é de R$ 1500, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes. As vagas são limitadas, mas ainda é possível garantir a presença entrando em contato pelo telefone (51) 99868-4715.

A ação integra o calendário de aniversário da Ambientallize, que visa intensificar o relacionamento com seus públicos. Em setembro de 2023, a empresa comemora seus dez anos de atividades ininterruptas no mercado, fortalecendo-se como uma das lojas de referência quando o assunto é locação de materiais e criação de cenografias para eventos sociais e corporativos.

