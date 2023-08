Acontece Novo Espaço Sicredi Feitoria é entregue à comunidade de São Leopoldo

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Local funciona diariamente, das 9h às 17h, com diversas salas à disposição. Foto: Divulgação/Luis Henrique Bisol Local funciona diariamente, das 9h às 17h, com diversas salas à disposição. (Foto: Divulgação/Luis Henrique Bisol) Foto: Divulgação/Luis Henrique Bisol

A comunidade do bairro Feitoria, em São Leopoldo, agora pode contar com o novo Espaço Sicredi Feitoria, uma iniciativa diferente de tudo o que já foi realizado pela cooperativa até então. O local, que está situado na avenida Feitoria, número 5.070, tem mais de 700 metros quadrados, divididos em dois andares, oferecendo à comunidade a possibilidade de utilizar salas de aula, espaço para reuniões, arena para palestras e sessões de cinema, além de sala de games, espaço de convivência e coworking.

A entrega oficial à comunidade ocorreu no último sábado (05/08), com uma série de atividades ao longo de todo o dia. Na oportunidade, Augusto Alflen, gerente do Novo Espaço Sicredi Feitoria, apresentou os colaboradores que estarão à disposição. O presidente do Conselho de Administração da Pioneira, Tiago Schmidt, destacou que não existe cooperativa próspera em uma sociedade pobre. “Para construirmos comunidades melhores, precisamos de pessoas melhores. Este não é um espaço da Sicredi Pioneira, mas sim do bairro Feitoria”, reforçou.

Na contramão da maioria das instituições financeiras, a Sicredi Pioneira projetou um novo modelo de espaço físico, centrado no usuário e não no serviço bancário. O local é fruto de uma pesquisa local feita ao longo de um ano, buscando ouvir os anseios da população. Na avaliação da cooperativa, uma agência tradicional não fazia mais sentido. Por isso, o foco é oferecer um espaço voltado à inovação, educação, desenvolvimento e expressões culturais. A ideia é fazer parcerias com entidades locais para utilização em cursos profissionalizantes para todas as idades, palestras, sessões de cinema e mais.

Além destas possibilidades, o espaço também contará com uma equipe de 7 colaboradores atendendo à comunidade da Feitoria com consultoria financeira e ofertando o portfólio de mais de 300 soluções financeiras e não financeiras da Sicredi Pioneira. Este atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h.

A sala de videogame está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Demais salas e arena estão disponíveis das 9h às 17h, também de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. Eventos de maior porte ou iniciativas que aconteçam fora do horário previsto inicialmente também devem ser agendados com a agente de relacionamento do espaço, que atuará diretamente com as solicitações. O contato é pelo telefone ou WhatsApp (51) 9 8938.8742.

Infraestrutura disponível

Sala de aula: para cerca de 20 alunos cada, onde podem ser realizadas atividades de reforço escolar, capacitação e preparação para o ensino superior, entre outros.

Sala de informática e atendimento: equipada com computadores e estrutura para capacitações, estudos e projetos de inclusão digital.

Duas salas de reuniões e coworking: possibilitam atendimento dos parceiros e ambiente adequado para trabalho remoto por parte dos moradores do bairro, além de desenvolvimento de negócios.

Sala de games: espaço equipado com videogame de última geração e biblioteca de jogos.

Auditório e telão de cinema: acomoda confortavelmente cerca de 100 pessoas para assistirem a palestras, seminários, oficinas e sessão de cinema. É adaptável, inclusive, com tatame, para que projetos sociais com cunho esportivo façam uso.

Espaço de convivência: todo o Espaço Feitoria é um grande ambiente de convivência, com sofás, áreas de alimentação, bancos, copa e cozinha. Os móveis são modulares, a fim de organizar o local de acordo com a necessidade.

2023-08-13