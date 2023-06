Acontece Bazar Claudia Bartelle & Friends bate recorde e arrecada mais de R$1 milhão para a Casa de Apoio Madre Ana

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

A 4ª edição do evento superou números de arrecadação, de peças doadas e de embaixadores. Foto: O Sul A 4ª edição do evento superou números de arrecadação, de peças doadas e de embaixadores. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A 4ª edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends aconteceu nesta quinta-feira (15), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento beneficente superou todas as expectativas e arrecadou R$ 1.104.000,00 para a Casa de Apoio Madre Ana, instituição que acolhe pacientes em tratamento no Hospital Santa Casa.

Foram mais de 19 mil peças em catálogo, entre roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, itens de decoração e utensílios domésticos. O ano foi de recordes para o evento – além de alcançar a audaciosa meta de arrecadação, a edição de 2023 também angariou mais de 4 mil litros de leite e teve o maior time de embaixadores, empresas parceiras e peças doadas. Até então, o bazar de 2022 mantinha o recorde de recursos captados, com um montante acumulado de R$ 700 mil . O valor resultante das vendas será suficiente para manter as ações da casa de apoio por pelo menos mais um ano.

A empresária e influenciadora gaúcha disse estar realizada com o engajamento dos porto-alegrenses na causa. “Meu coração está transbordando de gratidão. É muito bom ver como a união é capaz de fazer qualquer coisa! Os embaixadores se uniram e fizeram tudo isso, uma ajuda de verdade. Não há nada melhor do que ver o pessoal esperando para entrar no bazar”, festejou.

O diretor-geral da Santa Casa, Dr. Julio Flávio Dornelles de Mattos, se emocionou mais uma vez com a ação. “O olhar humano e solidário é natural da Claudia e desse grupo. A Casa Madre Ana já acolheu mais de cinco mil famílias e é o orgulho da Santa Casa. O bazar é sempre um momento de revitalização, de estímulo e de compromisso. Uma obra para todos.”

A Casa Madre Ana completa sete anos neste mês. Desde sua fundação, já atendeu mais de 5.500 pessoas acometidas por diversas doenças graves e suas famílias. Os pacientes vêm de outras cidades e até de outros estados para receber tratamento na Santa Casa de Porto Alegre, mas muitos não têm condições de custear a estadia. A instituição oferece moradia aos pacientes, possibilitando a continuidade dos tratamentos. São cerca de 800 pessoas acolhidas por ano. A estrutura oferece 100 leitos, além de refeições, roupas, produtos de higiene, biblioteca, brinquedoteca, pracinha e sala de costura.

