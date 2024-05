Notas Brasil BC vê alta de expectativas de inflação e não indica corte de juros

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O Copom do Banco Central (BC) mostrou preocupação com as expectativas de inflação acima da meta e, em meio a um cenário macroeconômico mais desafiador, não prevê novos cortes nos juros básicos. Para os membros do colegiado, a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa “serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta”.

