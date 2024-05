Notas Brasil Setor de serviços avança 0,4% em março e recupera queda de fevereiro

14 de maio de 2024

O setor de serviços avançou 0,4% em março, depois de cair 0,9% no mês anterior. Com o resultado, a taxa ficou 12,1% acima do nível registrado no período da pré-pandemia, em fevereiro de 2020. E ficou 1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, em dezembro de 2022. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nessa terça (14) pelo IBGE.

