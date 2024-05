Notas Brasil Período de estiagem começa no Pantanal com chuvas abaixo da média

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O período de estiagem começou no Pantanal e o cenário é de alerta para a possibilidade de uma seca severa nos próximos meses na Bacia do Rio Paraguai. No município de Ladário (MS), o nível do rio está na marca de 1,44 metro. A cota está abaixo da média histórica e pode atingir níveis críticos entre setembro e outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/periodo-de-estiagem-comeca-no-pantanal-com-chuvas-abaixo-da-media/

Período de estiagem começa no Pantanal com chuvas abaixo da média

2024-05-14