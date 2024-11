Mundo Bebê de 1 ano é a terceira vítima brasileira a morrer em ataques de Israel ao Líbano, informa o Itamaraty

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Todas as vítimas brasileiras eram menores de idade.

Uma bebê brasileira de apenas 1 ano foi morta em um ataque de Israel à Beirute, capital do Líbano. A morte de Fatima Abbas ocorreu no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital. Segundo informou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro nesta segunda-feira (4), Fátima é a terceira vítima brasileira no conflito – todas eram menores de idade.

“Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades”, diz o Itamaraty.

O avô da vítima, Ali Abbas, afirma que o filho, a nora e a neta aguardavam repatriação da família para o Brasil. Os três foram feridos por estilhaços, segundo ele, mas apenas a bebê não resistiu.

“Minha neta estava na cadeirinha, no banco de trás, meu filho com a esposa estavam na frente e aconteceu o bombardeio. Ai veio um pedaço daquele míssil na barriga da minha neta. Eles correram para o hospital e fizeram cirurgia, mas estava sangrando muito. Deram 48 horas para ver se parava o sangramento. Mas ela não resistiu”, relatou o avô.

Segundo a FAB, até esta segunda-feira (4) foram repatriados 1.859 passageiros e 20 pets. O décimo voo de repatriação pousou na manhã desta segunda em Beirute e deve chegar ao Brasil na manhã desta terça (5).

Israel deu início a uma campanha militar intensificada contra o Hezbollah em setembro, quase um ano após o grupo começar a disparar foguetes quase diariamente contra Israel em solidariedade ao grupo terrorista Hamas pela guerra em Gaza. Desde então, a ofensiva israelense já deslocou mais de um quinto da população do Líbano, e mais de 1,9 mil pessoas morreram nesse período. Segundo o Exército de Israel, 38 soldados morreram desde o início das operações terrestres.

No domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou a fronteira com o Líbano. A presença do premier na região ocorreu enquanto o Exército israelense continuava a bombardear posições do grupo xiita Hezbollah no sul libanês. Segundo o Ministério da Saúde do país, um ataque israelense matou três pessoas perto da cidade de Sidon, no sul, enquanto mais bombas caíram no leste.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) relatou outro ataque israelense ao sul de Sidon, na cidade de Ghaziyeh. Esse ataque atingiu um edifício residencial, e uma criança foi resgatada dos escombros. As informações são do portal de notícias G1.

