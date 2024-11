Futebol Neymar sente lesão, joga menos de 30 minutos, e deixa jogo do Al Hilal pela Champions League Asiática

O craque de 32 anos permaneceu em campo por cerca de 29 minutos e deixou o jogo irritado. Foto: Reprodução

Recuperado de grave lesão, o atacante brasileiro Neymar sentiu dores na posterior da coxa direita e precisou ser substituído na vitória de 3a 0 do Al-Hilal sobre o Esteghlal, nesta segunda-feira (4), pela Champions League Asiática. O craque de 32 anos permaneceu em campo por cerca de 29 minutos e deixou o jogo irritado. Com a vitória, o Al-Hilal ampliou sua vantagem na liderança do Grupo Oeste da Champions League da Ásia. O time saudita tem 100% de aproveitamento em quatro rodadas disputadas até agora.

Neymar substituiu Al-Hamdan aos 13 minutos do segundo tempo. Em campo, distribuiu dribles e sofreu faltas. Aos 37 minutos, o atacante tabelou com Marcos Leonardo e, ao receber passe em profundidade, colocou a mão na posterior da coxa direita. Imediatamente, ele deixou o campo e se dirigiu irritado rumo ao banco de reservas.

Enquanto se recuperava da grave lesão no joelho esquerdo, Neymar teve dois problemas físicos no músculo femoral da perna direita. O primeiro, mais leve, foi tratado em cerca de uma semana. O segundo, mais grave, tinha previsão para ser tratado em quatro semanas. Nesta segunda (4), ele jogou com uma proteção no local.

Ele voltou a atuar após mais de um ano lesionado. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, durante partida pela Seleção Brasileira. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Neymar passou por cirurgia em novembro de 2023, em um hospital de Belo Horizonte, e desde então esteve em processo de recuperação. Esta foi a lesão mais longa da carreira do brasileiro. Ao todo, foram 370 dias longe dos gramados. Na reestreia, ele saiu do banco de reservas e esteve em campo por 25 minutos.

Esse foi o segundo jogo de Neymar pelo Al-Hilal desde que se recuperou de grave lesão no joelho. O outro tinha sido contra o Al-Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Vale lembrar que o brasileiro está regularizado para jogar apenas esta competição neste ano de 2024, ele não foi inscrito na Saudi Pro League 2024/25.

Ele ficou fora da última convocação da seleção brasileira, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior explicou a ausência do craque da lista: Neymar teve poucos minutos em campo nesta temporada.

