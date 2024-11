Economia Pix por aproximação é lançado; saiba quem pode usar

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

O Pix por aproximação estaria disponível em todo o País somente a partir de fevereiro do ano que vem. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O Pix por aproximação estaria disponível em todo o País somente a partir de fevereiro do ano que vem. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Google anunciou nesta segunda-feira (5) o lançamento do pagamento com Pix por aproximação para clientes de sua carteira digital, a GPay. Ou seja, o cliente poderá pagar sua conta aproximando o celular de uma máquina de cartão. O evento de lançamento aconteceu na sede da empresa, em São Paulo, com a presença do presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto.

O Pix por aproximação estaria disponível em todo o País somente a partir de fevereiro do ano que vem, mas a funcionalidade tem sido antecipada por alguns bancos e financeiras.

“Fizemos uma pesquisa perguntando para as pessoas o que elas achavam do Pix, por que que elas usavam. Muita gente ainda não usa o Pix porque tem preguiça de entrar no aplicativo e digitar um número. Muita gente diz que usa o cartão de crédito porque o cartão de crédito você pode só aproximar”, disse Campos Neto.

“Se eu não me engano, 30% das pessoas que não usavam Pix no dia a dia, e usavam mais cartão, disseram que era porque era mais simples só aproximar o cartão. Então, agora a gente tem a possibilidade de aproximar.”

Com o novo percurso, o pagamento por Pix por aproximação se iguala ao sistema de aproximação já usado em cartões de crédito:

– O comprador avisa ao lojista que deseja pagar por meio do Pix por aproximação;

– O lojista seleciona o pagamento por Pix na maquininha;

– O comprador habilita o pagamento por reconhecimento facial ou senha;

– O comprador encosta o celular, confere o valor e confirma a transação.

A função está disponível para clientes de bancos que conseguem vincular suas contas à carteira digital do Google. São eles: C6 Bank, PicPay e, agora, do Itaú Unibanco.

O PicPay já libera a partir desta segunda o uso do Pix por aproximação. “A liberação aos clientes será feita em fases. A maquininha própria do PicPay também é a primeira do mercado habilitada a transacionar com o novo método — uma parte dos aparelhos já começou a aceitar, e todas estarão aptas até o fim deste mês”, diz o banco.

Também nesta segunda-feira, o Itaú Unibanco anunciou que suas maquininhas da Rede passarão a aceitar o pagamento por Pix por aproximação. Os clientes que tenham conta da carteira digital do Google também poderão usar a função em breve.

“A funcionalidade está sendo disponibilizada em fases e, em algumas semanas, todos os clientes Itaú Unibanco poderão cadastrar sua conta Itaú na wallet para pagar apenas aproximando o celular, sem a necessidade de abrir o Superapp do banco no momento da compra”, diz o banco.

O presidente do BC já havia adiantado o lançamento na semana passada.

“Agora, nesta semana, vamos ter um evento com o Google para lançar o pagamento por aproximação do Pix. Da mesma forma que você tem hoje no Google Wallet, onde encosta o cartão de crédito e paga, você vai poder fazer isso com o Pix a partir da próxima semana”, disse Campos Neto na última terça (29).

Também na semana passada, passou a funcionar o Pix Agendado Recorrente, modalidade que permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente, para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês.

O pagamento para outros profissionais autônomos, que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer e professor de música, por exemplo.

Pix por aproximação é lançado; saiba quem pode usar

2024-11-04