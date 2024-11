Mundo Mais de 77 milhões de pessoas já votaram previamente nas eleições americanas

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

A participação na votação antecipada caiu em relação aos níveis de 2020. Foto: Reprodução

Mais de 77 milhões de votos para as eleições nos Estados Unidos já foram emitidos de maneira antecipada em 47 Estados e no Distrito de Columbia. Os dados são da CNN. A participação na votação antecipada caiu em relação aos níveis de 2020. Naquele ano, mais de 110 milhões de americanos votaram antecipadamente pessoalmente ou pelo correio, o que equivale a cerca de 70% de todos os que votaram na eleição. Naquele ano, o mundo vivia o primeiro ano de pandemia e as restrições impostas para evitar a propagação da covid-19.

Não é possível saber o número total final de eleitores por semanas até que todos os resultados sejam totalmente contados, mas espera-se que a votação pré-eleitoral represente cerca de 50% de todos os votos, o que é uma divisão no eleitorado mais semelhante às eleições de meio de mandato de 2022. Os republicanos aumentaram sua parcela de votos pré-eleitorais, representando mais votos antecipados do que em 2020.

A campanha de Donald Trump se esforçou mais neste ano para encorajar os republicanos a votarem antecipadamente e pelo correio, uma grande mudança em relação às mensagens contra a votação pré-eleitoral em 2020.

A grande lacuna de gênero permanece, mas diminuiu ligeiramente em relação a 2020. No geral, cerca de 1,8 milhão de mulheres a mais votaram antecipadamente do que os homens no Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. No entanto, essa lacuna é menor do que era no mesmo ponto há quatro anos. Isso ocorre porque menos pessoas votaram antecipadamente no geral, mas também porque a lacuna percentual é ligeiramente menor.

Pesquisa

Na véspera da eleição para presidente dos Estados Unidos, a pesquisa NPR/PBS News/Marist divulgada nesta segunda-feira (4) aponta que a candidata democrata, Kamala Harris, tem uma ligeira vantagem sobre o republicano Donald Trump entre os prováveis ​​eleitores em nível nacional: 51% a 47%. O levantamento mostra que, para 55% dos prováveis eleitores (contra 44%), Trump está principalmente fazendo propostas que pretende executar, em vez de promessas que visam obter votos.

Em contrapartida, os entrevistados estão divididos em 49% a 49% sobre se Harris realmente pretende ou não executar suas propostas. Os prováveis ​​eleitores na pesquisa estão divididos sobre qual candidato pode lidar melhor com a economia: 50% para Trump e 49% para Harris. Os entrevistados dão a Harris avaliações pessoais mais positivas do que Trump (50% a avaliam favoravelmente, contra 45% para Trump).

Mais de 77 milhões de pessoas já votaram previamente nas eleições americanas

