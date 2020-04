A menina começou a apresentar sintomas parecidos com os de uma gripe no dia 5 de março. (Foto: Reprodução)

Uma bebê de três meses diagnosticada com o novo coronavírus morreu na sexta-feira (03) em Iguatu, no interior do Ceará. A criança foi encaminhada a um hospital no município em 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia.

O exame que detectou a Covid-19 foi feito no dia em que a criança faleceu, a partir de amostras de secreções. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o resultado positivo do teste.

A menina começou a apresentar sintomas parecidos com os de uma gripe no dia 5 de março e foi levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Depois de atendida, a criança voltou para casa com a recomendação do uso de antialérgicos e vitaminas.