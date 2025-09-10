Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Beber água de garrafas plásticas deixadas no carro é seguro? O que diz a ciência

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O impacto dos micro e nanoplásticos no corpo humano tem sido cada vez mais estudado.

Foto: Freepik
O impacto dos micro e nanoplásticos no corpo humano tem sido cada vez mais estudado. (Foto: Freepik)

A cena é comum: em um dia quente, alguém entra no carro e encontra uma garrafa plástica com água esquecida no porta-copos. Surge a dúvida: será que beber essa água faz mal à saúde? Pesquisadores afirmam que a resposta exige cautela.

Estudos mostram que garrafas plásticas, especialmente as descartáveis, podem liberar partículas de plástico e substâncias químicas na água em determinadas condições, como calor e tempo prolongado de armazenamento. Essas garrafas são feitas de politereftalato de etileno (PET), um material cuja estrutura, segundo cientistas, permite a migração de moléculas para o líquido.

“Esse processo acontece lentamente ao longo do tempo”, explica Bill Carroll, professor de química da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos.

Para Jaime Ross, professora de neurociência da Universidade de Rhode Island, o risco eventual pode ser baixo, mas a exposição frequente merece atenção. “Se isso acontece só de vez em quando, os riscos à saúde provavelmente são baixos, mas exposições repetidas ou contínuas exigem cautela”, afirma.

A pesquisadora alerta ainda para outro fator: depois de aberta, a garrafa não deve ser mantida em ambientes quentes. “O calor pode favorecer o crescimento de microrganismos”, acrescenta.

O impacto dos micro e nanoplásticos no corpo humano tem sido cada vez mais estudado. Os nanoplásticos, ainda menores que os microplásticos, conseguem atravessar tecidos do fígado, rins, cólon, placenta, pulmões, cérebro e coração. “Eles podem infiltrar-se nas células do sangue e até mesmo no leite materno”, explica Nicole Deziel, professora de saúde ambiental da Universidade de Yale e codiretora do Centro de Epidemiologia Perinatal, Pediátrica e Ambiental da instituição.

Esses plásticos podem carregar substâncias químicas como fenóis e ftalatos, já associados a complicações na gravidez e alterações no desenvolvimento neurológico. No entanto, os especialistas destacam que a ciência ainda não compreende completamente os efeitos à saúde. “Os impactos de micro e nanoplásticos começaram a ser estudados apenas nos últimos anos. Mais pesquisas são necessárias”, reforça Nicole.

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos equivalente à Anvisa no Brasil, é responsável pela fiscalização da segurança da água engarrafada e das embalagens. Já a Associação Internacional da Água Engarrafada (IBWA, na sigla em inglês) sustenta que “não há base científica suficiente para concluir que a água seja uma das principais vias de ingestão de micro e nanoplásticos”. A entidade lembra ainda que não existem métodos de teste padronizados nem consenso científico sobre os riscos desses materiais.

Apesar das incertezas, especialistas recomendam cautela e sugerem reduzir o uso de plásticos sempre que possível. Mas ponderam: em caso de necessidade, beber água de uma garrafa esquecida no carro é melhor do que enfrentar a desidratação. “Os perigos da desidratação são muito maiores do que os riscos de exposição aos microplásticos”, afirma Christopher Hine, pesquisador do Departamento de Ciências Cardiovasculares e Metabólicas da Cleveland Clinic.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Cirurgia plástica se torna aliada da saúde, autoestima e qualidade de vida dos pacientes
Risco de morte: estudo alerta sobre o perigo do acúmulo de gordura abdominal aliado à perda de massa muscular acima de 50 anos
https://www.osul.com.br/beber-agua-de-garrafas-plasticas-deixadas-no-carro-e-seguro-o-que-diz-a-ciencia/ Beber água de garrafas plásticas deixadas no carro é seguro? O que diz a ciência 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Saúde Risco de morte: estudo alerta sobre o perigo do acúmulo de gordura abdominal aliado à perda de massa muscular acima de 50 anos

Saúde Cirurgia plástica se torna aliada da saúde, autoestima e qualidade de vida dos pacientes

Saúde Médicos alertam para hipertensão: 4 milhões de casos são hormonais e podem ter cura, mas muitos desconhecem a condição

Saúde Na Amazônia, cientistas saem à caça de moléculas para combater o câncer