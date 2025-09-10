Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Risco de morte: estudo alerta sobre o perigo do acúmulo de gordura abdominal aliado à perda de massa muscular acima de 50 anos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O cantor Zeca Pagodinho também é famoso pela sua gordura abdominal.

Foto: Reprodução

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a University College London, no Reino Unido, concluiu que a associação entre acúmulo de gordura abdominal e perda de massa muscular eleva em 83% o risco de morte em comparação a pessoas que não apresentam essas duas condições.

De acordo com os autores, a combinação revela um quadro ainda mais grave, conhecido como obesidade sarcopênica – caracterizada pela perda de massa muscular simultânea ao ganho de gordura corporal. Essa condição é considerada de difícil diagnóstico e está relacionada à perda de autonomia, piora na qualidade de vida de pessoas idosas, aumento do risco de quedas, síndrome da fragilidade e outras comorbidades.

“Além de avaliar o risco de morte associado à obesidade abdominal e à baixa massa muscular, conseguimos comprovar que métodos simples podem detectar a obesidade sarcopênica. Isso é importante porque a ausência de consenso sobre critérios diagnósticos dificulta tanto a identificação quanto o tratamento da doença”, explica Tiago da Silva Alexandre, professor do Departamento de Gerontologia da UFSCar e um dos autores do estudo, apoiado pela Fapesp. Segundo ele, os achados podem ampliar o acesso da população idosa a intervenções antecipadas, como acompanhamento nutricional e prática regular de exercícios.

Os resultados foram publicados na revista científica Aging Clinical and Experimental Research e baseiam-se no acompanhamento, ao longo de 12 anos, de 5.440 participantes do English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), todos com 50 anos ou mais.

Diagnóstico complexo

O reconhecimento da obesidade sarcopênica geralmente depende de exames sofisticados, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, bioimpedância elétrica ou densitometria. Apesar da alta precisão, esses procedimentos têm custo elevado e estão disponíveis em poucos serviços de saúde, o que dificulta a detecção precoce da condição.

“Ao correlacionar os dados do Estudo ELSA, verificamos que medidas simples, como a circunferência abdominal e a estimativa da massa magra por meio de equações clínicas que utilizam idade, sexo, peso, raça e estatura, mostraram pela primeira vez que é possível identificar precocemente indivíduos em risco”, afirma Alexandre.

Segundo os pesquisadores, a relação entre obesidade abdominal e perda muscular potencializa danos metabólicos. “O estudo revelou que indivíduos com ambas as condições apresentaram um risco de morte 83% maior. Já entre aqueles com baixa massa muscular, mas sem obesidade abdominal, o risco caiu 40%. Curiosamente, obesos abdominais com massa muscular preservada não tiveram risco aumentado”, detalha Valdete Regina Guandalini, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), pesquisadora da UFSCar e primeira autora do artigo.

Processos inflamatórios

Guandalini explica que o excesso de gordura intensifica processos inflamatórios, desencadeando alterações metabólicas e catabólicas que agravam a perda muscular. “Além de uma condição interferir na outra, a gordura infiltra-se no músculo, ocupando seu espaço. Trata-se de uma inflamação sistêmica e progressiva que afeta diretamente o tecido muscular, comprometendo suas funções metabólicas, endócrinas, imunológicas e funcionais”, afirma.

Como não há consenso mundial sobre a definição de obesidade sarcopênica, o estudo adotou parâmetros práticos. Considerou-se obesidade abdominal a circunferência maior que 102 cm para homens e 88 cm para mulheres. Já a baixa massa muscular foi definida por índice de massa muscular esquelética inferior a 9,36 kg/m² em homens e 6,73 kg/m² em mulheres.

Os pesquisadores defendem que a adoção desses critérios simples pode ser fundamental para que sistemas de saúde identifiquem precocemente pessoas em risco, abrindo caminho para estratégias de prevenção e tratamento capazes de reduzir a mortalidade associada à obesidade sarcopênica.

(Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Beber água de garrafas plásticas deixadas no carro é seguro? O que diz a ciência
Michael J. Fox faz rara aparição pública durante o US Open
https://www.osul.com.br/risco-de-morte-estudo-alerta-sobre-o-perigo-do-acumulo-de-gordura-abdominal-aliado-a-perda-de-massa-muscular-acima-de-50-anos/ Risco de morte: estudo alerta sobre o perigo do acúmulo de gordura abdominal aliado à perda de massa muscular acima de 50 anos 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Saúde Beber água de garrafas plásticas deixadas no carro é seguro? O que diz a ciência

Saúde Cirurgia plástica se torna aliada da saúde, autoestima e qualidade de vida dos pacientes

Saúde Médicos alertam para hipertensão: 4 milhões de casos são hormonais e podem ter cura, mas muitos desconhecem a condição

Saúde Na Amazônia, cientistas saem à caça de moléculas para combater o câncer