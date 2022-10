Esporte Bebida alcoólica na Copa do Catar: Saiba quanto vai custar

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Mundial terá zonas especiais para torcedores bêbados ficarem sóbrios. (Foto: Reprodução)

Todos sabem que a religião muçulmana não aceita o consumo de álcool, mas isso não significa que no período da Copa do Mundo, realizada no Catar, não se possa tomar uma cerveja. Mediante a isso, o CEO do torneio, Nasser Al Khater confirmou que o uso será liberado dentro dos estádios, segundo o jornal “Olé”.

Existem alguns bares e restaurantes em Doha com a autorização para servir bebidas alcoólicas. Durante o torneio, esses locais permanecerão, mas o consumo e a compra também estará disponível em todos os oito estádios – apenas na parte de dentro, não nos arredores – e na Fan Fest localizada no Parque Al Bidda, no centro de Doha.

Finalmente podemos garantir que é permitido o consumo de bebidas alcoólicas na Copa, mesmo que em algum momento se tenha acreditado que não seria liberado. O preço, no entanto, não será o mais barato. De acordo com a Betting, cada cerveja custará 12,88 euros (cerca de R$ 65,38, na cotação atual).

Nasser Al Khater informou que as autoridades estarão muito atentas ao comportamento dos torcedores, que ficam bêbados e causam conflitos nas ruas. Por isso, as medidas de segurança do Estado organizador certamente estarão presentes.

Tenda de sobriedade

O diretor-executivo da Copa do Mundo no Catar, Nasser Al Khater, afirmou que haverá zonas especiais para torcedores bêbados ficarem sóbrios. As “tendas de sobriedade” foram criadas pelo governo catari, com a anuência da Fifa (entidade máxima do futebol).

“O álcool está disponível no Catar. É mais limitado do que as perguntas em outros países do mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos, provavelmente estará mais disponível em áreas designadas fora do Catar. Sei que existem planos para as pessoas ficarem sóbrias se estiverem bebendo demais; um lugar para garantir que eles fiquem seguros, que não sejam prejudiciais a ninguém, que não se machuquem. Acho que é uma boa ideia”, disse à Sky News.

Al Khater também repetiu as garantias de que torcedores LGBTQ+ serão bem-vindos e se sentirão à vontade no Catar. A homossexualidade é ilegal no Catar, assim como em muitos países do Oriente Médio.

“Todos são bem-vindos aqui e todos se sentirão seguros quando vierem ao Catar”, disse ele quando perguntado sobre sua mensagem aos torcedores LGBTQ+.

Quando questionado se isso incluía torcedores gays de mãos dadas em público, ele afirmou: “Sim” e disse “sim” novamente quando perguntado se isso era uma mensagem de segurança.

Os organizadores do torneio enfatizaram anteriormente que todos, independentemente de sua orientação sexual ou origem, são bem-vindos no Catar, ao mesmo tempo em que alertaram os torcedores contra demonstrações públicas de afeto. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

