Verstappen vence GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e iguala recordes de Vettel e Schumacher

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Com o triunfo, a RBR faturou o Mundial de construtores de 2022, quebrando um jejum de nove anos. (Foto: Formula 1/Getty Images)

Em uma corrida com emoções até a última volta, Max Verstappen venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste domingo (23), uma semana depois de conquistar o bicampeonato no Japão. O holandês tomou a ponta de Carlos Sainz na largada e se manteve à frente durante quase toda a prova – até um erro nos boxes o fazer perder posições. Mesmo assim, recuperou a liderança em disputa com Lewis Hamilton e garantiu seu 13º triunfo no ano – igualando recorde de Sebastian Vettel e Michael Schumacher.

O britânico da Mercedes ficou com o segundo lugar e passou perto de ganhar pela primeira vez na temporada. Charles Leclerc, que largou de 12º após sofrer punição por trocar componentes de sua Ferrari, terminou em terceiro e conseguiu subir ao pódio. Apesar disso, o dia não foi de todo bom para a escuderia, já que o pole Sainz abandonou a prova em um acidente na volta inicial. A Red Bull também se sagrou campeã de construtores com o quarto lugar de Sergio Pérez.

Além de faturar o campeonato de equipes, vencer o GP dos Estados Unidos foi especial para a equipe austríaca como forma de homenagem a Dietrich Mateschitz, fundador do grupo Red Bull, que morreu no último sábado e foi lembrado durante o fim de semana em Austin. “A única coisa que podíamos fazer hoje era ganhar”, disse Verstappen nas entrevistas após a corrida. “O pit stop foi um pouco mais longo do que gostaríamos, então tive que lutar para tomar a frente novamente”, comentou, relembrando o erro na parada nos boxes.

Destaque também para Fernando Alonso. Largando em 14º após trocar parte de sua unidade de potência, o espanhol cruzou a linha de chegada no sétimo lugar. Em seu percurso, o espanhol superou uma forte batida com Lance Stroll, na qual sua Alpine quase subiu no carro do rival, e perdeu o retrovisor direito.

Frustrado após não conseguir sua primeira vitória em 2022 por apenas algumas voltas, Hamilton elogiou o trabalho da Mercedes e acredita que ainda sairão com um triunfo no ano. “Estou arrasado, o carro estava muito bom hoje e senti muita esperança. Vamos manter isso, continuar pressionando e tentar tudo o que pudermos nas próximas três rodadas. Chegará a nós em algum momento”. O heptacampeão também aproveitou para exaltar a torcida, que lotou as arquibancadas do Circuito das Américas: “Tivemos um público incrível”.

A 20ª corrida da temporada, o GP do México, será no próximo domingo (30) às 17h, horário de Brasília. Restam três provas para o fim do campeonato.

