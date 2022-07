Acontece Bebidas Fruki abre 52 vagas para motoristas e auxiliares de entregas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a ampliação da frota, a empresa está contratando em Canoas, Lajeado, Pelotas e Farroupilha Foto: Sandro Pires/Divulgação (Foto: Sandro Pires/Divulgação) Foto: Sandro Pires/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Bebidas Fruki vai reforçar sua logística com a aquisição de 20 novos caminhões para operar nos centros de distribuição (CDs) no Rio Grande do Sul. Com a ampliação da frota, estão sendo abertos 52 novos postos de trabalho, sendo 20 para motoristas com CNH categoria C definitiva e 32 para auxiliares de entregas. As vagas estão disponíveis nos municípios de Canoas, Lajeado e Pelotas e Farroupilha.

Para a vaga de motorista, além da habilitação para conduzir caminhões, é necessário Ensino Fundamental completo, e a experiência prévia na função de motorista de entregas será um diferencial no processo seletivo.

O cargo de auxiliar de entregas requer também Ensino Fundamental completo. O expediente ocorre de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com uma hora de intervalo. Os interessados devem se candidatar exclusivamente através do link jobs.kenoby.com/fruki.

Em ambas atividades, os profissionais irão auxiliar nas entregas, descarregando e movimentando os produtos até os estabelecimentos, de acordo com processos padronizados de descarga, segurança e atendimento estabelecidos. Esta é a missão do profissional da empresa: entregar os produtos da Fruki com excelência no atendimento ao cliente, sendo referência em nível de serviço.

A Bebidas Fruki oferece contratação em carteira, salário e benefícios compatíveis com o mercado, bem como uniformes e EPIs para os profissionais. Além disso, na empresa há oportunidades de crescimento, como conta Marcos Santos da Silva, que iniciou como auxiliar de entregas e, após participar do Programa Motorista do Futuro, tornou-se motorista do CD Canoas.

“Temos muito apoio dos líderes e um clima familiar, somos sempre motivados nas reuniões matinais. Não pensava em ser motorista e foi uma grande conquista. E o trabalho vai além de dirigir o caminhão, temos um ótimo relacionamento com os clientes, de muita confiança. Muitos até se tornam amigos”, relata o profissional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece