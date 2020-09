Acontece Bebidas Fruki leva mercado para dentro de condomínios residenciais

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

A primeira loja "Quadrado Express" em contêiner será inaugurada no fim de setembro, no Condomínio Atmosfera Eco Clube, em Porto Alegre Foto: Divulgação

A Bebidas Fruki, em parceria com o Mercado Quadrado, leva para dentro de condomínios residenciais o “Quadrado Express”. O novo conceito de conveniência Micro Market –minimercado autônomo – é uma tendência mundial que objetiva facilitar as compras do consumidor.

A primeira loja “Quadrado Express” em contêiner será inaugurada no fim de setembro, no Condomínio Atmosfera Eco Clube, que possui cerca de 250 casas na Zona Sul de Porto Alegre. O atendimento será 100% automatizado, sem a presença de atendentes. As compras serão feitas com etiquetas eletrônicas, e o pagamento, via self checkout e por aplicativo.

Gildo Sibemberg, proprietário e idealizador do projeto, está otimista com o novo conceito e destaca a parceria com a Fruki: “Esse serviço é para facilitar a vida do usuário, e a Fruki foi super parceira. A expectativa é de que, em breve, todos os condomínios possam contar com esse serviço. Veio para ficar”.

Para o diretor comercial e de logística da Bebidas Fruki, João Miranda, a iniciativa está alinhada com os pilares estratégicos da empresa que acompanham as novas tendências de consumo. “Entendemos que, neste momento, as pessoas estão buscando alternativas que garantam praticidade, comodidade e segurança. A conveniência autônoma é uma tendência que se consolidará, por isso, entendemos que essa parceria é de suma importância para os consumidores.”

A parceria comercial também conta com a participação do arquiteto Fernando Duren Centeno, da Caixa de Vidro Arquitetura.

Quadrado Express

O minimercado contará com um mix de produtos pensados de acordo com as necessidades de cada local. A reposição dos mesmos será diária ou de acordo com a demanda.

Para o pagamento, o sistema é “Pegue, escaneie e pague”, que consiste em escolher o produto, passar no terminal de vendas, escanear no leitor de código de barras e finalizar a compra utilizando crédito/débito ou voucher alimentação/refeição para pagamento.

