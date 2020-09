Acontece Cotrijal comemora seus 63 anos com programação virtual

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Momento do parabéns a você. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

Para comemorar os seus 63 anos de história, a Cotrijal realizou uma live na noite desta última segunda-feira (14). O evento virtual teve quase quatro horas de programação transmitida ao vivo do Parque da Expodireto, no qual alcançou 53 mil acessos no Facebook e teve 9,7 mil visualizações únicas no YouTube.

A programação foi conduzida pelo tradicionalista Neto Fagundes. Durante a live houve momentos de interação com a plateia virtual, depoimentos de personalidades políticas e do cooperativismo. Ainda, o encontro online proporcionou muita música boa com shows do João Luiz Corrêa e o Grupo Campeirismo e a Banda Passarela.

Hiomar Neuberger, de Coqueiros do Sul, reuniu a família toda – a esposa, os filhos, a nora, o genro e os netos – para integrar a plateia virtual. Eles acompanharam a programação do início ao fim. “Nos sentimos valorizados, como associados, e estamos muito satisfeitos com o trabalho da nossa cooperativa”, disse a nora Maiara, que está diretamente envolvida com a produção de leite da propriedade.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, agradeceu a todos que fazem parte da história da cooperativa, destacando que o compromisso é continuar trabalhando pelo desenvolvimento social e econômico da região. “Juntos, seguimos fazendo nossa parte para que tenhamos dias melhores”, afirmou.

Já o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, também estava de aniversário e recebeu os parabéns junto com a cooperativa. Schroeder destacou que a expressiva participação do público é reflexo do trabalho de valorização aos associados e colaboradores. “Um momento de grande integração, mesmo à distância, que reforça a união da família Cotrijal”, ressaltou.

Ainda na live, foi feito o lançamento da campanha comemorativa aos 63 anos da Cotrijal. Com o tema “Cooperar nos faz grandes”, o objetivo é ressaltar a importância do trabalho conjunto para o sucesso da cooperativa.

Confira fotos de alguns momentos da comemoração:

