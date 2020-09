Acontece Projeto “Quem é você, calabrês?” resgata história de famílias italianas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

No Rio Grande do Sul residem mais de 25 mil calabreses, entre migrantes e descendentes. Foto: Divulgação No Rio Grande do Sul residem mais de 25 mil calabreses, entre migrantes e descendentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Centro Calabrese do Rio Grande do Sul quer contar e chancelar a saga dos “Calabreses Pioneiros”, imigrantes italianos naturais da cidade de Morano Calabro, que chegaram a Porto Alegre para refazer suas vidas, erguer “lavouros”, constituir família e dar origem a um legado.

O projeto intitulado “Quem é você, Calabrês?” tem início com a identificação das primeiras famílias que aqui em nosso Estado chegaram, registro de fotos de época, relato de vivências, e entrega de certificados e homenagens. A cada ano o “Quem é você, Calabrês” será atualizado, na proporção de que outras famílias forem identificadas e integradas ao projeto.

“O evento pretende resgatar e fomentar o orgulho pelo gesto de bravura dos pioneiros e inspirar seus descendentes. Resultado de um trabalho de resgate e identificação, o “Quem é você, Calabres?” entregará, como menção honrosa, um certificado aos familiares dos primeiros migrantes vindos da península itálica para se radicar no sul do Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX”, comenta emocionado o presidente do Centro Calabres/RS, Jose Antonio Celia.

“A alma italiana será contada em verso e prosa às gerações futuras. É a essência de uma vida que se perpetua em forma de tradição. Quem conhece o passado, entende o presente e planeja o futuro. Esteja conosco”, convida o presidente do Centro Calabrese, José Antônio Celia.

Além da premiação, um e-book está sendo organizado e será disponibilizado nas plataformas digitais da instituição e também em canal no YouTube.

No Rio Grande do Sul residem mais de 25 mil calabreses, entre migrantes e descendentes. O número chega a superar a população da própria cidade calabresa, que atualmente tem uma população de cerca de cinco mil habitantes.

Aqueles que souberem informações ou conhecimento sobre os Calabreses Pioneiros no Sul do País podem entrar em contato com o centro através das suas redes sociais.





