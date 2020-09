Agro Secretaria da Agricultura do RS alerta sobre recebimento de sementes não solicitadas do exterior

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Pacotes não devem ser abertos e nem jogados no lixo, local onde pode ocorrer a germinação das sementes. Foto: Gabriel Zapella/Cidasc/Divulgação Pacotes não devem ser abertos e nem jogados no lixo, local onde pode ocorrer a germinação das sementes. (Foto: Gabriel Zapella/Cidasc/Divulgação) Foto: Gabriel Zapella/Cidasc/Divulgação

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) alerta para o recebimento de sementes vindas do exterior sem solicitação do destinatário.

Casos relatados à Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) dão conta de que agricultores estão recebendo pequenos pacotes contendo sementes diversas, não identificadas, como brindes acompanhando compra de outros produtos, ou até mesmo sem ter sido feito qualquer tipo de encomenda.

O Ministério da Agricultura já havia alertado sobre situações similares ocorridas nos Estados Unidos, que estão sob investigação pelo órgão oficial de defesa agropecuária americano.

“A importação de vegetais é regulamentada para evitar que pragas venham a atingir as áreas de produção e o ambiente do Rio Grande do Sul, com grande risco de prejuízos à economia agropecuária e impactos ambientais”, afirma Ricardo Felicetti, chefe da divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapdr.

Ainda não há relato de casos desse tipo no Rio Grande do Sul, mas a Secretaria da Agricultura orienta a população – principalmente os agricultores – que, caso recebam pacotes de sementes não encomendados, entreguem o material à inspetoria de defesa agropecuária ou escritório de defesa agropecuária mais próximo do seu município. “O pacote não deve ser aberto ou descartado no lixo, nem o material ou as sementes devem ser cultivados ou descartados no solo sob nenhuma hipótese, a fim de evitar que estas sementes atinjam o ambiente e áreas agrícolas do Estado”, alerta Ricardo Felicetti.

Outros canais para comunicação de recebimento de sementes não solicitadas do exterior são os telefones da divisão de Defesa Sanitária Vegetal, (51) 3288-6289 e 3288-6294, ou o e-mail defesavegetal@agricultura.rs.gov.br.

