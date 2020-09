Porto Alegre Três animais silvestres são resgatados na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Lagarto foi localizado embaixo da floreira no pátio de uma casa, no bairro Guarujá. Foto: Sérgio Louruz/Smams PMPA Lagarto foi localizado embaixo da floreira no pátio de uma casa, no bairro Guarujá. (Foto: Sérgio Louruz/Smams PMPA) Foto: Sérgio Louruz/Smams PMPA

A Equipe de Fauna Silvestre da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) atendeu a três ocorrências na Zona Sul, na tarde desta terça-feira (15). No bairro Vila Nova, os técnicos resgataram um pássaro tapicuru (Phimosus infuscatus) adulto, que estava sendo cuidado pela família que acionou a Smams. Com o bico rachado, a ave foi levada à clínica veterinária conveniada, para ser avaliada e receber o tratamento adequado.

Um gambá jovem (Dydelphis albiventris) foi encontrado dentro da garagem de uma residência, no bairro Ipanema, sendo abrigado pelo requerente até a chegada da equipe da Smams. Por último, a equipe realizou o manejo de um lagarto (Salvator merianae), localizado embaixo da floreira, no pátio de uma casa, no bairro Guarujá.

Por estarem em boas condições de saúde, tanto o gambá quanto o lagarto foram soltos na natureza.

“Perseguir ou maltratar a fauna silvestre configura crime ambiental, de acordo com a Lei Federal 9.605/98, de crimes contra o meio ambiente”, destaca a bióloga Soraya Ribeiro, coordenadora da equipe, esclarecendo que nenhum destes animais possui comportamento agressivo se não for importunado pelo homem.

Qualquer informação sobre animais silvestres pode ser obtida pelo e-mail fauna.smams@portoalegre.rs.gov.br.





