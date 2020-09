Porto Alegre Corredor BRT da avenida Bento Gonçalves passa por reparos

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Serão reparados cinco trechos ao longo dos 6,35 quilômetros de extensão. Foto: Anselmo Cunha/Arquivo PMPA Serão reparados cinco trechos ao longo dos 6,35 quilômetros de extensão. (Foto: Anselmo Cunha/Arquivo PMPA) Foto: Anselmo Cunha/Arquivo PMPA

O corredor BRT da avenida Bento Gonçalves passará por serviços de reparo a partir desta quarta-feira (16). A empresa Conpasul, executora da obra, foi notificada pela prefeitura a fazer correções nas placas de concreto nos trechos onde foram observadas rachaduras e defeitos. No toral, serão reparados cinco trechos ao longo dos 6,35 quilômetros de extensão. O obra está dentro do prazo de garantia previsto no contrato, ou seja, não existem custos para o Município. O corredor foi concluído em 2016.

O corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves, entre a avenida Princesa Isabel até a Antônio de Carvalho, terá bloqueios totais em pontos alternados, onde as obras são executadas. O transporte coletivo será desviado para fora do corredor nesses trechos. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) vai monitorar a região.

