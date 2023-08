Esporte Beijo forçado: presidente da Federação Espanhola de Futebol pediu a jogadora que gravasse vídeo

23 de agosto de 2023

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, pediu à jogadora espanhola Jenni Hermoso, em quem deu um beijo forçado, que gravasse um vídeo reafirmando a versão dada por ele, de que se tratou apenas de um gesto de amigos.

A informação foi revelada por uma reportagem do site espanhol “Relevo” publicada nesta quarta-feira (23). Hermoso, que defende as cores do Pachuca, do México, negou o pedido.

Rubiales deu um beijo na boca da camisa 10 de 33 anos durante a entrega de medalhas na final da Copa do Mundo Feminina, na Austrália. A Seleção Espanhola se sagrou campeã após vencer por 1 a 0 contra a Inglaterra. O gesto ocorreu ainda dentro de campo, ao lado da rainha Letizia, da Espanha, e sua filha, a infanta Sofia.

Jenni Hermoso reclamou da atitude durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais logo após a partida, no vestiário.

“Eu não gostei”, disse.

Mais tarde, no entanto, a Federação Espanhola de Futebol divulgou uma nova declaração de Hermoso, na qual ela disse também que o gesto foi “um ato de carinho entre amigos”.

No entanto a própria jogadora não postou a declaração em suas redes e nem voltou a se pronunciar sobre o caso.

Na última segunda-feira (21), Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes do país, que abrirá uma investigação.

De acordo com a reportagem do “Relevo”, o presidente da Federação Espanhola de Futebol abordou Hermoso no avião no qual as jogadoras, parentes e a delegação da Espanha voltavam a Madri após a vitória na competição.

A ideia era que a atleta aparecesse ao lado de Rubiales em um vídeo em que ele pediria desculpas mas explicasse, com o respaldo de Hermoso, que foi um gesto entre amigos e consensual.

Na ocasião, o dirigente teria pedido ainda à jogadora que fizesse isso pelas filhas dele, já que sabia que a forte repercussão do caso pode significar sua demissão.

Mas, ainda segundo a reportagem, feita com base em fontes que estavam no voo, Jenni Hermoso negou o pedido. Ele gravou sozinho o vídeo, que foi divulgado na terça-feira (22) pela Federação Espanhola de Futebol.

Na gravação, Luis Rubiales pede desculpas.

Rubiales minimizou o gesto, alegando se tratar de um “carinho entre amigos” e chamou de “idiotas” os que o haviam criticado.

Mais tarde, no entanto, duas ministras espanholas chamaram o beijo forçado de violência sexual, e, na terça, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também criticou Rubiales.

2023-08-23