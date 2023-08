Mundo Donald Trump se apresentará à justiça da Geórgia nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente americano irá ouvir as 13 acusações que a juíza Fani Willis faz contra ele. Foto: The New York Times O ex-presidente americano irá ouvir as 13 acusações que a juíza Fani Willis faz contra ele. (Foto: The New York Times) Foto: The New York Times

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se apresentar à Justiça da Geórgia nesta quinta-feira (24). Trump irá ouvir as 13 acusações que a juíza Fani Willis faz contra ele. O caso está relacionado a investigações sobre tentativas do empresário de alterar os resultados eleitorais no Estado, nas eleições de 2020, vencida por Joe Biden.

Trump publicou em sua rede social, a Truth Social, que iria viajar a Atlanta, capital da Geórgia, na quinta-feira, para comparecer à Corte e escutar pessoalmente as acusações contra ele.

Fiança

Na última segunda-feira (21), a defesa do ex-presidente americano e a juíza Fani Willis fecharam um acordo para estabelecer uma fiança de US$ 200 mil. Em contrapartida, Trump e seus ajudantes se comprometeram a não intimidar possíveis testemunhas. Ele enfrenta 13 acusações na Geórgia, incluindo violação das leis antiextorsão do Estado e conspiração criminosa.

A magistrada determinou, ainda, na última semana que Trump e os 18 co-réus do caso tinham até esta sexta-feira (25), para se entregar às autoridades, após emitir a acusação sobre os esforços do ex-presidente para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Trump e os co-réus do caso, incluindo o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows, devem posar para fotos de registro penitenciário quando forem se apresentar à justiça da Geórgia.

Ameaças

A polícia do condado de Fulton, no estado americano da Geórgia, informou que investiga ameaças on-line contra os integrantes do Grande Júri que denunciaram na última semana o ex-presidente e outras 18 pessoas.

Os nomes dos jurados foram publicados logo no início da denúncia de 98 páginas, como prevê a lei da Geórgia, o que é incomum na legislação americana, que costuma manter a identidade de integrantes do júri em sigilo.

Agora, alguns deles tiveram as fotos, perfis de redes sociais e até mesmo endereços e números de telefone compartilhados em sites na internet, em alguns casos com a sugestão de que sejam ameaçados e difamados.

Os jurados do caso da Geórgia são do condado de Fulton, onde Fani Willis passou dois anos e meio investigando as ações de Trump e seus aliados após a eleição de 2020. Eram necessários 12 votos dos 23 jurados para aprovar uma denúncia.

Manipulação

A Justiça acusou formalmente Donald Trump, neste mês de agosto, por tentativa de alterar os resultados das eleições na Geórgia. Essa é a quarta acusação formal contra Trump em menos de cinco meses.

A investigação começou em fevereiro de 2021, após o vazamento do áudio de um telefonema entre Trump e Brad Raffensperger, secretário da Geórgia e principal funcionário eleitoral do Estado.

“O que eu quero fazer é o seguinte: eu só quero encontrar 11.780 votos. Que é um a mais do que temos, já que ganhamos no Estado”, disse Trump, sem apresentar provas, enquanto pressionava Raffensperger para que ele refizesse a contagem na Geórgia e os Republicanos levassem os 16 delegados do Estado.

“Você precisa reexaminar, mas com pessoas que querem encontrar respostas, não com pessoas que não querem encontrar respostas”, declarou o ex-presidente.

“Trump e os outros réus acusados nessa acusação se recusaram a aceitar que Trump perdeu e, consciente e intencionalmente, se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor de Trump”, afirma a acusação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/donald-trump-se-apresentara-a-justica-da-georgia-nesta-quinta-feira/

Donald Trump se apresentará à justiça da Geórgia nesta quinta-feira

2023-08-23