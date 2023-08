Esporte Amigo de Neymar revela os motivos da mudança para a Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Principal reforço do Al Hilal, ele deixou a Europa com 31 anos para atuar em uma liga alternativa. Foto: Al Hilal/Divulgação Principal reforço do Al Hilal, ele deixou a Europa com 31 anos para atuar em uma liga alternativa. (Foto: Al Hilal/Divulgação) Foto: Al Hilal/Divulgação

O ex-lateral direito Gabriel, amigo de Neymar, e que atuou como jogador da dupla Grenal, revelou os bastidores do acerto do atacante com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O craque brasileiro vai atuar pelo clube saudita nas próximas duas temporadas. Ele também comentou sobre as primeiras impressões do camisa 10 no no Oriente Médio.

Em entrevista a ESPN, Gabriel disse que a ida para a Arábia Saudita será uma forma do camisa 10 ter mais tempo e proximidade com a família.

“O que ele me falou foi o seguinte: estou feliz, vou criar a minha filha aqui, vou viver um tempo com a minha família aqui na Arábia Saudita, e depois vou ver o que acontece. Lá ele vai ficar afastado de toda essa pressão, de tudo isso, claro que, hoje, com a rede social, não tem muito para onde correr, mas vai viver dois anos com a família dele, se Deus quiser vai ser de glória e vitória lá, e vai bater recorde, vai continuar jogando e encantando o mundo com o futebol, e depois vai pensar no que vai fazer. Foi isso que a gente falou na última conversa” disse Gabriel.

Principal reforço do Al Hilal, que também contratou o volante português Rúben Neves, ex-Wolverhampton (ING) e o zagueiro senegalês Koulibaly, ex-Chelsea (ING), nesta janela de transferências, ele deixou a Europa com 31 anos para atuar em uma liga alternativa.

Neymar traçou um novo capítulo na carreira, após passagens por Santos, no Brasil, além de Barcelona e Paris Saint-Germain, na Europa. O brasileiro será comandado por Jorge Jesus, português que teve passagem vitoriosa pelo Flamengo, conquistando a Libertadores e Brasileirão de 2019. Gabriel aposta que a parceria entre Ney e o Mister, como Jesus é chamado, tem tudo para ser de sucesso.

“Espero que continue vitoriosa, um treinador vitorioso com um jogador vitorioso. Com certeza o Neymar é um jogador que qualquer técnico gostaria de ter no seu time, e o Jorge Jesus vai ter a oportunidade de fazer um trabalho muito legal junto com ele, de repente fazer história na Arábia. Espero que essa conexão seja vitoriosa” frisou o ex-lateral.

Gabriel ainda citou os Estados Unidos como uma possibilidade para o camisa 10 no futuro.

“Eu acredito, até pelo que já conversamos, que os Estados Unidos ainda estão no radar dele. É um país que tem uma qualidade de vida maravilhosa, o futebol tem crescido para caramba, tanto se falando de business quanto o nível do futebol, que aqui tem crescido bastante. Os Estados Unidos estão no radar dele, e acho que pode ser uma das opções depois da Arábia, sem dúvida nenhuma”, finalizou.

Neymar na Arábia

Os sauditas anunciaram no último dia 15 a contratação do atacante brasileiro, que deixou o Paris Saint-Germain, da França e assinou com o clube árabe por duas temporadas. De acordo com o jornal francês L’Équipe, o PSG vai receber cerca de 90 milhões de euros (quase R$ 500 milhões) pela transferência, enquanto o jogador terá um salário de aproximadamente 160 milhões de euros (R$ 870 milhões) pelos dois anos de contrato.

Apresentado oficialmente neste fim de semana por seu novo clube, o atacante brasileiro Neymar se disse impressionado com o estádio lotado de torcedores e um show de drones formando imagens no céu. O evento antecedeu a partida dos donos da casa contra o Al-Fayha (empate de 1 a 1, pelo campeonato nacional) no estádio Rei Fahd, na capital Riad.

“Boa noite, fãs do Hilal. Muito obrigado por essa recepção, por esse desafio. Estou impressionado e muito feliz!”, discursou em espanhol.

