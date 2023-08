Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 127 mil empresas abertas em um semestre

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Porto Alegre está no top 10 de cidades com 20.573 novos CNPJ. (Foto: Arquivo/Aliança Empreendedora)

O primeiro semestre deste ano teve ao menos 127.480 empresas formalmente abertas no Rio Grande do Sul, segundo maior número da Região Sul do País. Em primeiro lugar está o Paraná, com 154.593, ao passo que Santa Catarina registrou 122.721, totalizando assim 404.794 novos CNPJ nos três Estados – quase 20% de todos os empreendimentos criados no Brasil durante o período. A estatística é de empresa de consultoria Cortex.

O Sul perda apenas para o Sudeste, que somou mais de 1 milhão de novas empresas entre janeiro e junho. Já o Nordeste aparece em terceiro lugar (340 mil), seguido pelo Centro-Oeste (203 mil) e a Norte (107 mil).

Na distribuição por cidades na Região, Porto Alegre aparece na vice-liderança: foram fundadas 20.573 empresas, em ranking liderado por Curitiba, com 38.040. A lista prossegue com Florianópolis (13.867), Londrina (8.904), Maringá (7.962), Blumenau (6.639), Cascavel (6.069), Itajaí (5.840), São José (5.750) e São José Dos Pinhais (5.517).

Das empresas que continuam ativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná após iniciarem suas atividades na primeira metade do ano, 112 mil estão ligadas ao segmento de serviços, 83,4 mil do varejo, 36,1 mil de construção, 35,3 de logística e 33,2 mil de indústria.

Já no que se refere ao porte, a grande maioria (97%) são microempresas – o restante se divide entre pequenas (2,8%), médias (0,1%) e grandes (0,1%). O critério, nesse caso, tem por base o faturamento.

As modalidades específicas com maior procura na Região foram “promoção de vendas”, “comércio varejista de vestuário e acessórios”, “obras de alvenaria”, “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo” e “cabeleireiro, manicure e pedicure”.

Números nacionais

– Se considerados os números de todo o Brasil nesse intervalo, foram quase 2,14 milhões de novas empresas, incluindo 2,08 milhões de matrizes e 58,6 mil filiais.

– Para cada dez novas empresas, três têm como responsável um microempreendedor individual (MEI).

– Em relação aos empreendimentos encerrados, as baixas chegaram a 1,1 milhão, praticamente 30% a mais que no mesmo semestre do ano anterior.

– De modo geral, o País conta atualmente com 23,9 milhões de empresas ativas. Dessas, 22,7 milhões são matrizes e 1,2 milhão são filiais. Quanto ao porte, 85,7% são microempresas, 12,3% pequenas, 1,3% médias e 0,7% grandes.

(Marcello Campos)

