Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Unidade recebeu cerca de 70 pessoas no último sábado, no Parque Farroupilha Foto: PROCON/PMPA Unidade recebeu cerca de 70 pessoas no último sábado, no Parque Farroupilha (Foto: PROCON/PMPA) Foto: PROCON/PMPA

O Procon na Comunidade estará no bairro Belém Novo, na Zona Sul de Porto Alegre, nesta quarta-feira (24), oportunidade para os consumidores buscarem orientações. A unidade móvel estacionará na Praça Inácio Antônio da Silva, próximo ao número 124.

No último sábado (20), a estação móvel de atendimento ao consumidor do Procon Municipal recebeu cerca de 70 pessoas no Parque da Redenção, das 9h às 13h. Foram esclarecidas dúvidas na relação com fornecedores e encaminhadas soluções de pendências. Os empréstimos consignados e os relacionamentos com empresas de telefonia e internet foram os mais citados durante o atendimento.

“É importante que os nossos consumidores compareçam pois é uma oportunidade única de atendimento presencial no atual momento”, destacou o diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo.

Denúncias podem ser feitas pelo aplicativo 156 ou pelo site proconpoa.rs.gov.br.

