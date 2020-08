Em tempos de pandemia e isolamento social, onde a ansiedade e o estresse estão cada vez mais frequentes, pode acontecer de você dormir mal ou acabar trocando o dia pela noite. Por conta disso, o surgimento das olheiras se torna inevitável. Apesar de existirem muitos produtos bons no mercado, também existem algumas formas naturais e veganas de tratá-las.

Pepino

Nos filmes ou em fotos é comum ver mulheres com rodelas de pepino nas pálpebras. Colocar o legume em cima dos olhos fechados não é uma lenda, o truque realmente funciona.

“O pepino possui vitamina E, ajuda a clarear a pele, além de refrescá-la e hidratá-la”, explica a dermatologista Natasha Crepaldi. “Coloque metade do pepino cru na geladeira, depois que ele estiver frio, corte-o em fatias e aplique sobre os olhos fechados por 10 minutos”, ensina.

Chá de camomila

O chá de camomila é um poderoso calmante e tem ação anti-inflamatória. “Ao invés de jogar os saquinhos fora depois de beber o chá, coloque-os na geladeira e assim que estiverem gelados, faça uma compressa por 20 minutos. Ele vai ajudar amenizar o tom arroxeado das olheiras”, ressalta a biomédica, especializada em estética, Carolina Laplagne.

Óleo de amêndoa

O óleo de amêndoa tem propriedades que funcionam como um anti-inflamatório natural, que não só reduz as olheiras, mas também auxilia contra as rugas e ajuda na hidratação da pele. “Coloque duas gotas de óleo no dedo e massageie a área ao redor dos olhos por cerca de cinco minutos. Repita o mesmo movimento com o outro olho”, conta Antonella Murad, dermatologista.

Maçã

“A fruta tem propriedades tonificantes que ajudarão a tratar as olheiras, iluminando a região ao redor dos olhos”, diz Natasha. “Para potencializar o efeito da fruta, você deve lavá-la bem, cozinha-la e fazer uma espécie de purê com ela. Com essa consistência, você deve aplicá-la na região das olheiras e deixar agir por 15 minutos”.

Rosas

Se você virou a noite e seus olhos não deixam de esconder isso, uma boa opção é fazer uma compressa com a infusão de pétalas de rosa e água quente. “Ferva as pétalas da flor com a água e espere a mistura ficar morna. Molhe dois algodões e coloque-os por 20 minutos nas olheiras”, finaliza Antonella, que afirma que o aspecto cansado irá diminuir consideravelmente e vai parecer que você dormiu mais de oito horas.