Trabalho, faculdade, filhos, contas para pagar, faxinas… Tudo isso pode contribuir para que uma rotina se torne exaustiva e estressante. Nessas horas, nosso corpo pede socorro, mas nem sempre temos tempo para nos dedicarmos a momentos de autocuidado. Ainda bem que agora podemos contar com a tecnologia para nos ajudar, usando aplicativos para relaxar.

Esportes e atividades como yoga ou pilates são muito recomendadas para situações como essas. No entanto, existem outras formas de descansar o corpo e esses apps te auxiliarão nessa missão. Ficou curioso? Confira a lista a seguir, baixe seus favoritos no celular e tire alguns minutos do seu dia para cuidar do seu bem-estar.

1. Calm

Um dos melhores aplicativos para relaxar, o Calm é gratuito e está disponível tanto para Android quanto para iOS. Para utilizá-lo, basta colocar os fones de ouvido, escolher uma paisagem, como praia, campo ou florestas, e escutar a narração que vai te guiar em uma meditação profunda. Ele é ótimo para ajudar a afastar pensamentos negativos e focar no seu próprio corpo. Suas sessões duram de 2 a 30 minutos.

2. PIP Stress Tracker

Quem curte diários vai adorar esse aplicativo, que permite que você anote o quão estressado ficou em uma escala de 0 a 10 e o que causou essa situação, como trabalho, questões pessoais ou família. Além disso, também é possível registrar seus sentimentos e estilo de vida, como os hábitos da sua rotina. Dessa forma, o app oferece um gráfico que o ajudará a identificar possíveis reações em situações estressantes, com base nas suas experiências anteriores. Ele está disponível para Android e iOS.

3. Daily Yoga

Os amantes de yoga vão amar esse aplicativo que oferece mais 500 posições e 200 aulas guiadas para você experimentar. Ele permite definir seus exercícios de acordo com seu objetivo, e é ideal para quem está começando essa prática agora ou quer uma alternativa para a academia. Ele também está disponível para Android e iOS.

4. Breathe2relax

Nos momentos de nervoso parece até que a gente se esquece de como respirar, não é mesmo? No entanto, essa é uma das atitudes mais importantes para manter a calma e esse aplicativo promete te ensinar a como controlar sua respiração em situações de estresse. Ele está disponível para Android e iOS e oferece vários exercícios e dicas para incluir na sua rotina.

5. Pocket Pond 2

Para quem gosta de jogos interativos, esse app é a opção perfeita. Ele permite que o usuário cuide de peixes e plantas com poucos toques na tela, mudando, até mesmo, as espécies e decorando o viveiro, por exemplo. o Pocket Pond 2 é perfeito para distrair a cabeça de pensamentos ruins e está disponível para Android e iOS.

6. Acupressure: Heal Yourself

Acupressura é uma técnica que consiste em pressionar pontos específicos do corpo, a fim de aliviar a dor e o estresse. Esse aplicativo oferece um passo a passo de como fazer essa massagem em 90 pontos diferentes, que é excelente para momentos em que se está com dor de cabeça, por exemplo. Ele está disponível tanto para Android, quanto para iOS, no entanto, ele custa R$ 7,99.