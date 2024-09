Brasil Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em casas de apostas em agosto

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Cerca de 5 milhões de beneficiários fizeram apostas via Pix no mês passado Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Cerca de 5 milhões de beneficiários fizeram apostas via Pix no mês passado. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Parte dos recursos de programas sociais está indo parar nas casas de apostas. Segundo nota técnica elaborada pelo BC (Banco Central) do Brasil, os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix em agosto.

O levantamento foi feito a pedido do senador Omar Aziz (PSD-AM), que pretende pedir à PGR (Procuradoria-Geral da República) que entre com ações judiciais para retirar do ar as páginas das casas de apostas na internet até que elas sejam regulamentadas pelo governo federal.

Segundo a análise técnica do BC, cerca de 5 milhões de beneficiários, de um total aproximado de 20 milhões, fizeram apostas via Pix. O gasto médio ficou em R$ 100. Dos 5 milhões de apostadores, 70% são chefes de família e enviaram, apenas em agosto, R$ 2 bilhões às bets (67% do total de R$ 3 bilhões).

O relatório inclui tanto as apostas em eventos esportivos quanto jogos em cassinos virtuais. O volume apostado pelos beneficiários do Bolsa Família pode ser maior. Os dados do BC incluem apenas as apostas via Pix, não outros meios de pagamento, como cartões de débito e de crédito e TED (transferência eletrônica direta). O levantamento, no entanto, só registrou os valores enviados às casas de apostas, não os eventuais prêmios recebidos.

O BC também estimou o valor mensal gasto via Pix pela população em apostas eletrônicas. O volume mensal de transferências para bets variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões. Somente em agosto, o gasto somou R$ 20,8 bilhões, mais de dez vezes a quantia de R$ 1,9 bilhão arrecadada pelas loterias oficiais da Caixa Econômica Federal.

Em agosto, o Bolsa Família pagou R$ 14,12 bilhões a 20,76 milhões de beneficiários. O valor médio do benefício no mês ficou em R$ 681,09.

