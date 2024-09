Rio Grande do Sul Fenômeno La Niña de fraca intensidade influencia o tempo nos próximos três meses no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os meses de novembro e dezembro devem ter chuvas abaixo do normal para o período, com as temperaturas máximas elevadas e possíveis ondas de calor Foto: Reprodução Os meses de novembro e dezembro devem ter chuvas abaixo do normal para o período, com as temperaturas máximas elevadas e possíveis ondas de calor. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ocorrência do fenômeno La Niña de fraca intensidade, com chuvas ligeiramente abaixo da média histórica, influenciará as condições meteorológicas nos próximos três meses

Apesar do prognóstico de chuvas abaixo da média no trimestre, o mês poderá precipitações acima da média, especialmente na Metade Norte do Rio Grande do Sul. Durante o mês que vem, a temperatura também poderá ficar abaixo da média, com chances de geada tardia e maior risco de granizo.

Os meses e dezembro devem chuvas abaixo do normal para o período, com as temperaturas máximas elevadas e possíveis ondas de calor.

As informações constam em um boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do RS, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fenomeno-la-nina-de-fraca-intensidade-influencia-o-tempo-nos-proximos-tres-meses-no-rio-grande-do-sul/

Fenômeno La Niña de fraca intensidade influencia o tempo nos próximos três meses no Rio Grande do Sul

2024-09-25