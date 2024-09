Brasil Abuso de crianças e adolescentes: Polícia Federal prende, no País, 56 suspeitos de armazenar e divulgar pornografia infantil

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

No RS, a operação foi realizada em Viamão, Porto Alegre, Sapiranga, Venâncio Aires, Gravataí, Alvorada, Capão da Canoa e Rosário do Sul Foto: PF/Divulgação No RS, a operação foi realizada em Viamão, Porto Alegre, Sapiranga, Venâncio Aires, Gravataí, Alvorada, Capão da Canoa e Rosário do Sul. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Terabyte com o objetivo de combater o abuso sexual de crianças e adolescentes e o armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos contendo esse crime em todo o País. A ofensiva capturou 56 investigados armazenamento de abuso sexual infantojuvenil e ainda resgatou uma vítima.

Em São Paulo, o cumprimento de 23 mandados de busca resultou na prisão em flagrante de sete investigados. No Rio, os agentes vasculharam as casas de três pessoas, todas presas. Um dos detidos foi um homem de 68 anos que possuía mais de 17 mil arquivos de abuso sexual infantojuvenil.

Um dos presos em Brasília é sargento da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome dele não foi revelado, apenas a idade: 38 anos. No computador pessoal do militar foram encontrados 5 mil arquivos com imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em nota, o Comando da Aeronáutica disse que “repudia, veementemente, condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo”.

No Distrito Federal também foram presos um fotógrafo de 59 anos, em Taguatinga, e um técnico de informática, de 39 anos, no Recanto das Emas. Conforme a PF, o fotógrafo tinha mais de 20 mil arquivos com conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes no computador. Já o técnico de informática armazenava cerca de 300 arquivos.

Foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da Federação. Cerca de 750 policiais participaram da ação.

No Rio Grande do Sul, a operação foi realizada em Viamão, Porto Alegre, Sapiranga, Venâncio Aires, Gravataí, Alvorada, Capão da Canoa, Rosário do Sul e Pelotas. Quatro criminosos foram presos em flagrante no Estado – dois em Viamão, um em Alvorada e um em Sapiranga.

“A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes”, informou a PF.

Veja números da operação:

– 141 mandados de busca e apreensão cumpridos em todas as regiões do País;

– 750 policiais nas ruas (Polícia Federal e Civil, coordenados pela PF);

– 56 prisões em flagrante.

Segundo a PF, o nome da ofensiva – que faz referência à unidade de armazenamento de dados cibernéticos e que equivale a mil gigabytes – está ligado ao objetivo da investigação: mirar indivíduos que possuem ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil.

Além disso, a operação também conta com a participação das unidades das Polícias Civis dos estados que atuam nessa temática. Para a PF, a integração reforça o engajamento e o compromisso dos diversos agentes públicos envolvidos na defesa da dignidade sexual de crianças e adolescentes vítimas.

Entre dezembro de 2023 e agosto deste ano o Setor de Capturas da Polícia Federal prendeu 1.291 abusadores sexuais que tinham mandados em aberto.

