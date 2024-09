Mundo Governo federal avalia possibilidade de missão de resgate de brasileiros no Líbano

25 de setembro de 2024

O Itamaraty (foto) informou que ainda não concluiu a contagem de interessados em obter apoio logístico de aviões da FAB

O governo federal analisa se vai atender aos apelos de brasileiros que estão no Líbano e querem voltar ao seu país de origem. O Itamaraty informou que ainda não concluiu a contagem de interessados em obter apoio logístico de aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para regressar ao Brasil.

Até o momento, a avaliação é de que há condições dos brasileiros retornarem por conta própria, sem a necessidade de missão de repatriação. Uma das razões é o fato de o aeroporto de Beirute, capital libanesa, seguir aberto.

Estima-se que 20 mil brasileiros e parentes vivam no Líbano. Outros países ainda não anunciaram operação de retirada de seus cidadãos e, ao contrário das diversas missões que o governo brasileiro mandou a Israel, a situação no Líbano ainda não foi considerada com o mesmo nível de gravidade.

O Brasil é o país com a maior comunidade libanesa do mundo. Estima-se que cerca de 7 milhões de libaneses ou descendentes vivam no território nacional atualmente.

As trocas de ataques entre Israel e o grupo extremista Hezbollah se intensificaram nos últimos dias, deixando centenas de mortos no Líbano.

