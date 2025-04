Rio Grande do Sul Presa quadrilha que vendia falsa rifa em Pantano Grande

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mulheres vendiam rifa falsa em nome de criança com grave doença Foto: PRF/Divulgação Mulheres vendiam rifa falsa em nome de criança com grave doença Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta sexta-feira (04), quatro mulheres que aplicavam um golpe de falsa rifa. Para conseguir vender os números, elas diziam que se tratava de uma ação entre amigos para ajudar uma criança que possui uma grave doença e que precisa de tratamentos médicos.

Os policiais em patrulhamento pela BR-290, em Pantano Grande, abordaram as quatro mulheres que aproveitavam o trânsito parado em razão de obras na pista, para oferecerem a rifa a motoristas.

Elas também usavam coletes parecidos com os utilizados pelos funcionários da obra, fazendo parecer que estavam juntos. Ao examinar a situação, os policiais descobriram que o grupo de mulheres não tinha autorização para a venda de rifas, além de que o valor arrecadado não ia para o tratamento da criança.

As mulheres, com idades de 41, 46, 47 e 50 anos, todas de Parobé, algumas já com antecedentes por venda de rifa falsa, foram detidas e conduzidas juntamente com o dinheiro arrecadado para a polícia judiciária. Elas responderão por estelionato que tem pena de prisão de 1 a 5 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presa-quadrilha-que-vendia-falsa-rifa-em-pantano-grande/

Presa quadrilha que vendia falsa rifa em Pantano Grande

2025-04-05