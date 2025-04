Mundo Elon Musk é o homem mais rico do mundo em 2025; veja o top 10 da revista Forbes

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Musk tem um patrimônio estimado em US$ 342 bilhões. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A lista dos bilionários foi publicada nesta semana, e Elon Musk, fundador da Tesla, lidera o ranking anual da revista Forbes em 2025, com um patrimônio de US$ 342 bilhões.

Musk assumiu o topo no ano passado, superando o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de artigos de luxo LVMH, que na tabela atualizada ocupa a quinta posição, com patrimônio de US$ 178 bilhões.

A primeira mulher da lista é Alice Walton, herdeira do Walmart que acumula US$ 101 bilhões. A norte-americana ocupa apenas o 15° lugar da lista.

Veja a seguir o top 10:

* 1°- Elon Musk (US$ 340 bilhões)

Dono da Tesla, comanda a rede social ‘X’ e a SpaceX, empresa de voos espaciais. Atualmente ele faz parte da equipe do governo de Donald Trump;

* 2°- Mark Zuckerberg (US$ 216 bilhões)

Criador do Facebook, hoje comanda o Instagram, WhatsApp e Threads. Desde 2021 o nome da empresa mudou para Meta;

* 3°- Jeff Bezos (US$ 215 bilhões)

É fundador da Amazon, mas deixou o cargo de CEO em 2021. Hoje ele é dono também do jornal Washington Post e de sua empresa aeroespacial Blue Origin;

* 4°- Larry Ellison (US$ 192 bilhões)

Cofundador da Oracle, empresa de software, na qual possui 40%, segundo a Forbes;

* 5°- Bernard Arnault (US$ 178 bilhões)

CEO da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, que ao todo reúne 70 grifes, como Louis Vuitton, Dior e Sephora. Até o ano passado, ele ocupava a primeira posição;

* 6°- Warren Buffett (US$ 154 bilhões)

O megainvestidor de 94 anos é dono da Berkshire Hathaway, que possui dezenas de empresas, incluindo a seguradora Geico;

* 7°- Larry Page (US$144 bilhões)

Junto com Sergey Brin, que está em oitavo no ranking, fundou o Google em 1998;

* 8°- Sergey Brin (US$138 bilhões)

Cofundador do Google, Sergey foi colega de doutorado de Larry Page;

* 9°- Amancio Ortega (US$124 bilhões)

Ortega, de 89 anos, é confundador da Inditex, dona da Zara. Atualmente ele é dono de 60% da empresa, que tem oito marcas e 5 mil lojas ao redor do mundo;

* 10°- Steve Ballmer (US$ 118 bilhões)

Steve é ex-CEO da Microsoft. Ele entrou em 1980 e liderou a empresa entre 2000 e 2014, quando se aposentou. No mesmo ano, ele comprou o time de basquete Los Angeles Clippers, da NBA.

Brasileiro

Na lista de bilionários está o paulista Eduardo Saverin, um dos cinco cofundadores do Facebook, — novamente, ele lidera o ranking dos brasileiros mais ricos. Sua fortuna é estimada em US$ 34,5 bilhões, um aumento de US$ 6 bilhões em relação ao ano anterior. Com isso, ele se tornou o brasileiro mais rico da história, ultrapassando a família Safra, tradicional detentora do título.

Saverin apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2011, após a abertura de capital do Facebook, e agora ocupa a 51ª posição no ranking global de bilionários. Sua ascensão recente foi impulsionada pela valorização das ações da Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, da qual ele mantém participação acionária.

Além disso, Saverin diversificou seus investimentos por meio da B Capital Group, firma de capital de risco que cofundou em 2016. A empresa gerencia mais de US$ 6 bilhões em ativos e investe em startups de tecnologia na Ásia e na Índia, contribuindo para o aumento de sua fortuna.

