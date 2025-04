Mundo Saiba quem é o brasileiro mais rico do mundo e qual sua ligação com Mark Zuckerberg

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ocupa a 51ª posição no ranking global de bilionários, com fortuna de US$ 34,5 bilhões. (Foto: Reprodução)

A revista Forbes divulgou nesta semana sua lista anual de bilionários e, entre eles, está o paulista Eduardo Saverin, um dos cinco cofundadores do Facebook, — novamente, ele lidera o ranking dos brasileiros mais ricos. Sua fortuna é estimada em US$ 34,5 bilhões, um aumento de US$ 6 bilhões em relação ao ano anterior. Com isso, ele se tornou o brasileiro mais rico da história, ultrapassando a família Safra, tradicional detentora do título.

Saverin apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2011, após a abertura de capital do Facebook, e agora ocupa a 51ª posição no ranking global de bilionários. Sua ascensão recente foi impulsionada pela valorização das ações da Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, da qual ele mantém participação acionária. Além disso, Saverin diversificou seus investimentos por meio da B Capital Group, firma de capital de risco que cofundou em 2016. A empresa gerencia mais de US$ 6 bilhões em ativos e investe em startups de tecnologia na Ásia e na Índia, contribuindo para o aumento de sua fortuna.

A alta no valor das ações da Meta também consolidou Mark Zuckerberg como o segundo homem mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo, atrás apenas de Elon Musk. O patrimônio de Zuckerberg atingiu US$ 216 bilhões, um crescimento de US$ 34 bilhões em relação ao ano anterior.

Nascido em São Paulo em 1982, Saverin vem de uma família de origem judaica com raízes romenas. Seu avô, Eugênio Saverin, foi um empresário de sucesso que fundou a marca de roupas infantis Tip Top, uma das primeiras a produzir macacões infantis no Brasil. Aos 11 anos, Saverin mudou-se com a família para Miami, nos Estados Unidos, onde se formou em Economia pela Universidade Harvard. Durante sua graduação, foi membro do Phoenix S.K. Club e presidente da Associação de Investimentos de Harvard, demonstrando seu interesse pelo mundo dos negócios e finanças.

Facebook

Foi em Harvard que Saverin conheceu Mark Zuckerberg e, juntos, com outros colegas, fundaram o Facebook em 2004. Saverin desempenhou um papel importante nos primeiros anos da empresa, atuando como diretor financeiro e gerente de negócios. Seu investimento inicial de US$ 1 mil para a compra de servidores foi fundamental para o início das operações da rede social. A casa de seus pais em Miami chegou a servir como o primeiro endereço comercial do Facebook.

A trajetória de Saverin e Zuckerberg foi marcada por desentendimentos e disputas judiciais. Saverin acusou Zuckerberg de usar o dinheiro da empresa para despesas pessoais e festas, o que levou a uma tentativa de Zuckerberg de diluir a participação de Saverin na empresa. O conflito culminou em um acordo extrajudicial, cujos termos nunca foram divulgados. Essa história foi retratada no filme “A Rede Social” (2010), com Saverin interpretado pelo ator Andrew Garfield.

Pós-Facebook

Em 2009, Saverin mudou-se para Singapura e, em 2011, renunciou à sua cidadania americana, uma decisão que gerou controvérsias e acusações de sonegação fiscal, já que a ação lhe poupou US$ 700 milhões em impostos.

Em 2015, Saverin fundou a B Capital, uma empresa de capital de risco que investe em startups de tecnologia, principalmente no Sudeste Asiático e na Índia. A empresa, que já investiu mais de US$ 150 milhões em diversos negócios, foca em setores como saúde, fintech, e software empresarial, buscando empresas com potencial para “liderar seus respectivos setores e gerar um impacto duradouro”.

A B Capital já realizou diversos investimentos em empresas como a Jumio, especializada em soluções de verificação de identidade, e a Antler, um fundo de capital de risco e aceleradora de startups. Recentemente, a B Capital participou de uma rodada de investimento de US$ 320 milhões na Lambda, uma empresa que oferece serviços de computação em nuvem e hardware para treinamento de software de IA. Além de seus investimentos em startups de tecnologia, ele também diversificou seu portfólio com a aquisição de imóveis de luxo. Em 2023, comprou dois chalés de mais de 32 mil metros quadrados na estação de esqui francesa de Courchevel por US$ 95 milhões.

Saverin é casado com Elaine Andriejanssen, uma cidadã indonésia de ascendência chinesa, com quem tem um filho. Apesar de sua fortuna bilionária, Saverin mantém um estilo de vida discreto, priorizando a privacidade e o foco em seus negócios. Ele raramente concede entrevistas e evita a exposição pública, concentrando seus esforços em impulsionar a inovação e o desenvolvimento de empresas com potencial para transformar o futuro. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

