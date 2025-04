Política Julgamento de Bolsonaro pode aumentar sua popularidade e dividir o Brasil, diz o Financial Times

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Análise do FT classificou o julgamento do ex-presidente como “arriscado”. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem data marcada ainda, o futuro julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem ganhando manchetes internacionais desde que ele virou réu na semana passada por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veículos da imprensa mundial vêm se debruçando sobre os detalhes do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe contra os resultados das eleições de 2022.

Uma análise do jornal britânico Financial Times (FT), referência para os mercados financeiros, classificou o julgamento do ex-presidente como “arriscado”.

Em uma reportagem especial assinada por Michael Stott e Michael Pooler a partir de Brasília, a publicação afirma que os supostos crimes de Bolsonaro representam um “complô com apoio militar para derrubar uma das maiores democracias do mundo”.

Comparações

O jornal destaca o potencial do julgamento do ex-presidente para dividir o Brasil e aumentar a popularidade de Bolsonaro, em uma comparação com outro líder da direita, Donald Trump.

Segundo o Financial Times, há uma similaridade com o que aconteceu com o republicano após o 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do chefe de Estado americano invadiram o Capitólio, sede do Legislativo dos EUA, para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas urnas.

Por meio do consultor de risco político, Christopher da Cunha Bueno Garman, o FT reforça que a insurreição americana não impediu que Trump voltasse ao cargo mais poderoso do mundo. A comparação sugere que problemas legais de Bolsonaro podem não prejudicar sua popularidade, assim como aconteceu com o republicano nos EUA.

Além disso, há a menção de que o julgamento de Bolsonaro pode torná-lo um mártir.

Divisão

Sobre a divisão mencionada no Brasil por causa do julgamento, o jornal britânico destaca uma pesquisa da semana passada da AtlasIntel.

Os dados mostram que 51% dos brasileiros ouvidos acreditam que Bolsonaro planejou um golpe e 48% acreditam que ele é inocente. O FT trata esse ponto como a questão central do futuro julgamento contra Bolsonaro.

Reflexões

Mesmo ao retratar as acusações contra o ex-presidente como um “complô” para “derrubar uma das maiores democracias do mundo”, o Financial Times pondera que o STF é uma “instituição que acumulou poder extraordinário na última década” e ainda se refere ao ministro Alexandre de Moraes como “um dos juízes (do Supremo) mais controversos”.

A reportagem reconhece que o ministro Alexandre de Moraes foi uma das “supostas vítimas do complô” mas que, ao mesmo tempo, “lançou a investigação sobre o plano e foi parte do grupo de magistrados que concordou em ouvir o caso e agora vai ajudar a julgar Bolsonaro”.

O jornal também admite que a “Suprema Corte perdeu em anos recentes a credibilidade aos olhos da população”, citando uma pesquisa do PoderData de dezembro do ano passado. Os dados trazidos mostram que 43% dos entrevistados descreveram a conduta da corte como “ruim ou péssima”.

Impactos

A influência do futuro julgamento de Bolsonaro na eleição de 2026 no Brasil também é um ponto abordado pela reportagem. Segundo a publicação britânica, o caso lançará uma “longa sombra” sobre as eleições presidenciais do ano que vem, com o potencial de um ex-presidente popular ser preso e inelegível, enfurecendo apoiadores, assim como aconteceu com Lula em 2018. (Com informações da CNN Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/julgamento-de-bolsonaro-pode-aumentar-sua-popularidade-e-dividir-o-brasil/

Julgamento de Bolsonaro pode aumentar sua popularidade e dividir o Brasil, diz o Financial Times

2025-04-02