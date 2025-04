Política Governador de Goiás dispensa apadrinhamento e fala em “independência moral” na eleição de 2026

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador de Goiás lançará sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira (04), em Salvador, na Bahia Foto: Valter Campanato/Agência Brasil (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista à CNN, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), afirmou, nesta quinta-feira (03), que dispensa “apadrinhamento de A ou de B”, além de ressaltar, que “um candidato tem que ser aquele que tenha preparo, independência moral, intelectual e tenha coragem de assumir a Presidência da República”.

“Eu já tenho uma vivência grande em campanhas eleitorais, então essa tese que ‘olha precisa ter o apadrinhamento de A e apadrinhamento de B’, é até por isso que eu já saí com antecedência para fazer aquilo que uma campanha precisa, fazer as prévias”, começou.

“Um candidato não pode ser apenas candidato de bolso de colete e nem candidato de barra de saia de ninguém. Candidato tem que ser aquele que tenha preparo, independência moral, intelectual e tenha coragem de assumir a Presidência da República, propor e ter capacidade de fazer reformas, fazer com que o brasil resgate o presidencialismo, que hoje é uma desordem completa”, completou Caiado.

O governador de Goiás lançará sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira (04), em Salvador, na Bahia. “Eu me coloco como sendo um candidato que estou preparado para o debate”, acrescentou.

Campanha priorizará Nordeste

Questionado sobre o motivo de lançar a pré-candidatura na Bahia, Caiado afirmou que tem uma relação muito próxima com o estado baiano, “não só com a classe política, mas também com o estilo do povo baiano”.

Ele destacou ainda que a prioridade de campanha, no primeiro momento, será o Nordeste. “Eu darei prioridade aos estados do Nordeste num primeiro momento e estarei viajando depois para outros estados e depois irei, sem dúvida nenhuma, para região Sul e Sudeste do País”, disse Caiado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-de-goias-dispensa-apadrinhamento-e-fala-em-independencia-moral-na-eleicao-de-2026/

Governador de Goiás dispensa apadrinhamento e fala em “independência moral” na eleição de 2026

2025-04-03