Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Lula discursou em um evento para fazer um balanço dos primeiros anos de governo Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respondeu, nesta quinta-feira (03), às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira (02). O chefe do Executivo afirmou que o governo brasileiro tomará “todas as medidas cabíveis” para defender empresas e trabalhadores.

“Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada ontem pelo Congresso Nacional e as diretrizes da Organização Mundial do Comércio”, disse Lula.

O governo dos Estados Unidos anunciou ontem a implementação de novas tarifas sobre produtos importados para diversos países, incluindo o Brasil.

Donald Trump formalizou o anúncio e disse, nessa quarta-feira, que o País passará a cobrar 10% de todas as importações do Brasil, como parte do decreto que estabelece tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA.

No mesmo dia, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que cria um marco legal para que o governo brasileiro possa reagir a eventuais cobranças de tarifas de outros países que considere “injustas”.

Atualmente, o Brasil não adota tarifas específicas contra este ou aquele país. O país segue hoje uma regra da OMC (Organização Mundial do Comércio) que proíbe favorecer ou penalizar um colega do bloco com tarifas.

Mas, o projeto aprovado no Congresso permite que o governo descumpra essa norma internacional. E determina que as medidas de retaliação do governo brasileiro deverão ser, “na medida do possível”, proporcionais ao impacto econômico causado pelas medidas unilaterais de outros países ou blocos.

Evento de governo

O presidente Lula cumpriu dois anos e três meses dos quatro anos de seu terceiro mandato como presidente e optou por fazer um evento fora do Palácio do Planalto para destacar as ações do governo.

O evento seguiu um formato diferente das cerimônias convencionais do governo federal. Em lugar do “display de autoridades” – a fileira de ministros e secretários no palco, que se reveza ao microfone –, duas apresentadoras comandaram o roteiro.

O próprio presidente Lula e a primeira-dama Janja, por sinal, se sentaram na primeira fila da plateia na parte inicial do evento. Em seguida, Lula foi convidado ao palco, onde fez um breve discurso.

