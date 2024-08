Olimpíada Paris 2024: Bernardinho pode deixar a seleção masculina de vôlei após eliminação da Olimpíada

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Bernardinho assumiu o cargo de treinador da seleção em dezembro de 2023

A eliminação da seleção brasileira masculina de vôlei dos Jogos Olímpicos de Paris, na segunda-feira (5), deixou o futuro do técnico Bernardinho em aberto. O experiente treinador disse não saber se é a pessoa ideal para comandar a equipe no próximo ciclo olímpico.

“Será que sou a pessoa ideal para ser o treinador da próxima geração? Essa é uma questão muito importante. Agora, quero poder voltar para ajudar. Não quero sair do processo com um gosto amargo de ter ficado fora da semifinal das Olimpíadas”, afirmou o treinador após a derrota para os Estados Unidos por 3 sets a 1.

Bernardinho assumiu o cargo de treinador da seleção em dezembro de 2023 após Renan Dal Zotto pedir demissão. A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ainda não tomou nenhuma decisão sobre a continuidade de Bernardinho no comando.

Além da função de treinador, ele é coordenador técnico da seleção masculina e treinador do time feminino do Flamengo. No entanto, afirmou que não vai se afastar das funções na seleção de vôlei.

“Não vou me afastar e deixar de contribuir de maneira nenhuma com essa rapaziada e com o novo ciclo que se inicia. Precisamos, realmente, trabalhar muito bem. Existe um equilíbrio no vôlei masculino, e a consistência que nos falta só pode ser alcançada de um jeito. É estando na arena nesse nível de jogo, nas competições internacionais, contra as principais equipes do mundo”, avaliou.

Bernardinho não apresenta bom desempenho na atual passagem como treinador do Brasil. Sob seu comando, a seleção realizou 17 jogos, com sete vitórias e dez derrotas.

