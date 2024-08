Economia Nove empresas brasileiras estão na lista das 500 maiores do mundo

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A melhor posicionada neste ano é a Petrobras, na 99ª colocação Foto: Reprodução de TV A melhor posicionada neste ano é a Petrobras, na 99ª colocação. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nove empresas brasileiras estão na lista das 500 maiores companhias do mundo, segundo o ranking anual da revista Fortune. A melhor posicionada neste ano é a Petrobras, na 99ª colocação, com receita de US$ 102,4 bilhões e lucro de US$ 24,8 bilhões.

A petroleira perdeu 28 posições em relação ao ano passado, quando estava no 71º lugar. A empresa líder do ranking há 11 anos é a norte-americana Walmart, com receita de US$ 648 bilhões e lucro de US$ 15 bilhões, seguida pela Amazon, com receita de US$ 574 bilhões e lucro de US$ 30 bilhões.

“As corporações em nossa lista anual das 500 maiores empresas do mundo registraram receitas agregadas quase estáveis, mas ainda recordes, de US$ 41 trilhões em 2023, com um aumento anual de 0,1%”, disse a Fortune.

Nesta edição, a segunda brasileira melhor posicionada é a JBS, no 176º lugar, com US$ 72,8 bilhões em receitas. Em seguida, estão o Itaú Unibanco (189º), com receita de US$ 68,4 bilhões, e o Banco do Brasil (217º), com receita de US$ 63,3 bilhões.

Veja abaixo as nove companhias brasileiras melhores colocadas:

1- Petrobras: 99ª posição, com receita de US$ 102,4 bilhões

2- JBS: 176ª posição, com receita de US$ 72,8 bilhões

3- Itaú Unibanco: 189ª posição, com receita de US$ 68,4 bilhões

4- Banco do Brasil: 217ª posição, com receita de 63,3 bilhões

5- Bradesco: 252ª posição, com receita de 56,4 bilhões

6- Caixa Econômica Federal: 334ª posição, com receita de US$ 45,7 bilhões

7- Raízen: 345ª posição, com receita de US$ 44,6 bilhões

8- Vale: 363ª posição, com receita de US$ 41,7 bilhões

9- Vibra Energia: 493ª posição, com receita de US$ 32,6 bilhões

A publicação anual da revista Fortune classifica as empresas pelas receitas totais dos respectivos exercícios fiscais encerrados até 31 de março de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/nove-empresas-brasileiras-estao-na-lista-das-500-maiores-do-mundo/

Nove empresas brasileiras estão na lista das 500 maiores do mundo

2024-08-06