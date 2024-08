Brasil Mais de 1 mil venezuelanos já imigraram para o Brasil desde as eleições na Venezuela

Reeleição contestada de Maduro provocou onda de protestos e saída de venezuelanos do país Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil Reeleição contestada de Maduro provocou onda de protestos e saída de venezuelanos do país. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Mais de 1 mil venezuelanos já atravessaram a fronteira da Venezuela com o Brasil desde o dia 28 de julho, quando ocorreram as eleições presidenciais no país vizinho. Os dados foram divulgados pelo Exército Brasileiro.

A vitória de Nicolás Maduro diante do candidato da oposição, Edmundo González, declarada pelo Conselho Nacional Eleitoral, é contestada pela oposição e por diversos países, que apontam fraude no pleito. Desde o anúncio do resultado das eleições, uma onda de protestos eclodiu na Venezuela.

Um levantamento do governo federal aponta que há venezuelanos vivendo em 1.056 municípios brasileiros.

