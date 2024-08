Política “Não tem razão o Brasil ter a segunda maior taxa de juro real do mundo. Isso atrapalha muito”, diz Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O vice-presidente da República destacou a importância do ajuste fiscal Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil O vice-presidente da República destacou a importância do ajuste fiscal. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que não faz sentido o Brasil ainda ter uma das maiores taxas de juro real do mundo, mesmo dispondo de “fundamentos sólidos” na economia.

“Não tem justificativa. Temos a segunda maior taxa de juro real do mundo e só perde para a Rússia, que está em guerra”, disse Alckmin na abertura do Congresso Aço Brasil, na segunda-feira (5), em São Paulo.

Entre os “fundamentos sólidos” na economia, Alckmin citou reservas cambiais de US$ 370 bilhões, segurança jurídica, enorme mercado consumidor e recorde de exportações.

Ele destacou a importância do ajuste fiscal e disse que o governo vai cumprir o arcabouço fiscal. A expectativa é de que, ainda neste semestre, ocorra uma redução das taxas de juros norte-americana e brasileira, o que favorecerá o crescimento da economia nacional.

“O mercado internacional enfrenta um grande estresse, que deve ser passageiro. O Brasil tem a 6ª maior população do mundo, um mercado interno forte. Amanhã [terça] sai o balanço das exportações de janeiro a julho com recorde. Temos reservas cambiais, e vejo com otimismo que a política fiscal será cumprida. Por isso, não tem razão o Brasil ter a segunda maior taxa de juro real do mundo. Isso atrapalha muito”, afirmou.

No mês passado, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 10,5% ao ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/nao-tem-razao-o-brasil-ter-a-segunda-maior-taxa-de-juro-real-do-mundo-isso-atrapalha-muito-diz-geraldo-alckmin/

“Não tem razão o Brasil ter a segunda maior taxa de juro real do mundo. Isso atrapalha muito”, diz Geraldo Alckmin

2024-08-06