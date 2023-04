Colunistas Beto Albuquerque aposta na Federação PSB/PDT/Solidariedade para as eleições de 2024

Por Flavio Pereira | 1 de abril de 2023

Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB. (Foto: Divulgação/PSB)

O vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque, aposta que a formação da Federação com o PDT e o Solidariedade, possa se concretizar ainda a tempo da disputa das eleições municipais de 2024. Beto Albuquerque conversou com o colunista, e disse que o processo de formalização da Federação, está avançando, e avaliando algumas peculiaridades regionais. Homologado pelo Tribunal Superior Federal e com decisões favoráveis ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal, o mecanismo da Federação vem ganhando espaço. Atualmente são três as federações no Brasil: PSDB-Cidadania; PT, PCdoB e PV; e PSol-Rede. No caso de uma ratificação, PSB, PDT e Solidariedade passariam a 35 deputados e 7 senadores.

Marcel Van Hatten, senador

O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, convidou o ex-deputado estadual Giuseppe Riesgo para assumir a chefia do seu gabinete em Brasília. Van Hatten disse ontem ao colunista que “a experiência do Giuseppe Riesgo será importante para somar no nosso trabalho”. Este é o último mandato de Marcel como deputado federal. Em 2026 ele pretende apresentar seu nome ao partido, como candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e apoiar o nome de Giuseppe para deputado federal.

Dia Internacional do Lixo Zero

Sob a coordenação do presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia da Reciclagem no Brasil, deputado Carlos Gomes (Republicanos-RS, a Câmara realizou solenidade para marcar o Dia Internacional do Lixo Zero, comemorado em 30 de março, data criada pela Organização das Nações Unidas no ano passado para chamar a atenção da população e de autoridades para o excesso de resíduos sólidos em todo o mundo. O presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, destacou a importância da data para conscientizar a população sobre a necessidade de fazer o descarte de materiais de forma adequada, permitindo assim sua reutilização e consequente redução da quantidade de resíduos produzidos por cada um. Carlos Gomes destacou que cabe à Câmara garantir uma legislação para o setor. “Leis que possam auxiliar a logística reversa, a captação de recursos para investimentos na estruturação dessa cadeia de reciclagem, porque as cooperativas precisam de galpões, precisam de equipamentos para beneficiar garrafas pet e, assim, agregar valor e melhorar sua renda”, explicou.

Adiado golpe contra o reitor da UFRGS

O Conselho Universitário da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grandedo Sul) recuou e retirou da pauta da reunião de ontem a proposta de golpe contra o reitor Carlos André Bulhões, nomeado em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. O pedido tem a assinatura de 40 lulopetistas que integram o conselho, e poderá ser incluído na pauta da próxima reunião,que ainda não tem data marcada.

Frente da Agropecuária repudia fala do petista Jorge Viana, da Apex

A manifestação mal-intencionada feita esta semana na China pelo presidente da Apex, o petista Jorge Viana, mencionando dados equivocados sobre preservação ambiental, mereceu o repudio da Frente Parlamentar da Agropecuparia. Em nota, a Frente afirma que “é intangível o estrago que um porta-voz brasileiro, responsável pela promoção das exportações, faz ao se permitir macular toda a pesquisa, tecnologia e precisão implantados pelo setor agropecuário, numa premissa ultrapassada desprovida de informações científicas e oficiais”, diz a nota. Citando dados oficiais, aponta que “o Brasil possui 66% do seu território em vegetação nativa preservada ou protegida. Dados da Embrapa Territorial demonstram que proprietários rurais são os que mais preservam, ou seja, 20,5% do País, com áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação excedente de suas respectivas propriedades”, e compara que “a área de uso do território nacional para agricultura e pecuária somam 27,8%, atrás de países como China, (55,1%), Alemanha (46,6%), Estados Unidos (41,3%) e Argentina (39%);” citando dados do IPEA/22.

Três anos depois, absolvição do ex-prefeito de Viamão, André Pacheco

Na última quarta-feira (29), a Dra. Cristina Lohmann, juíza de direito da Vara Estadual de Improbidade Administrativa, julgou improcedente o mérito de uma ação judicial (Ação Civil de Improbidade Administrativa 5004350-66.2020.821.0039) proposta pelo Ministério Publico Estadual, que teve como objeto o afastamento de André Pacheco do cargo de prefeito de Viamão no mês de fevereiro de 2020.

Na ocasião, através de ação cautelar, Pacheco foi afastado do cargo no dia 12/02/20 e somente somente retornou à prefeitura no dia 11/12/20, afastamento que trouxe irreparável prejuízo pessoal e político. Agora, passados mais de 3 anos, a ação principal foi julgada improcedente.

Clubes Naval, Militar e da Aeronáutica destacam 31 de março

Em sua nota em alusão a data que marca o início do período militar no Brasil, os presidentes dos clubes de oficiais afirmam que, junto das Forças Armadas, estão comprometidos para que o 31 de março permaneça vivo. No texto os clubes afirmam ainda que são representantes dos militares brasileiros e que continuarão a anunciar os benefícios causados pelo regime militar ao país:

“Como associações que congregam oficiais das Forças Armadas, alguns dos quais cumpriram seu dever enfrentando a agressão da união das Repúblicas Socialistas Soviéticas e de sua franquia Cubana no Brasil, os clubes naval, militar e de aeronáutica continuarão a participar da vida nacional como fizeram na Abolição da Escravatura, na proclamação da república, no fim das eleições ilegítimas da república velha, na questão do petróleo e continuam a fazer no acompanhamento permanente da situação nacional, repudiando toda e qualquer forma de autoritarismo e arbítrio que se pretenda impor à nação.”

