Colunistas Beto Fantinel afirma que maioria do MDB rejeita ser vice de Lula em 2026

Por Flavio Pereira | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O movimento de alguns caciques do MDB, em especial no Norte e Nordeste do país, buscando emplacar o candidato a vice de Lula em 2026 não encontra respaldo nas bases do partido, afirma o deputado estadual Beto Fantinel, atual Secretário do Desenvolvimento Social do estado. O secretário disse ontem ao colunista que “esse movimento não encontra apoio do presidente nacional do MDB Baleia Rossi, das bases, nem da bancada federal onde dos 44 deputados, 32 se mostram contra essa possibilidade”.

De olho em 2026, propaganda do MDB dá ênfase a secretários de Eduardo Leite

De olho em 2026, quando o vice Gabriel Souza será a estrela do partido, a propaganda partidária no rádio e na TV do MDB dá ênfase às ações dos secretários do governo Eduardo Leite. Na propaganda partidária do MDB ontem, o destaque ficou com os secretários Beto Fantinel (Desenvolvimento Social), Edivilson Brum (Agricultura) e Juvir Costella (Logística e Transportes) mostrando as ações de cada um no governo gaúcho.

Sabotagem na exportação de soja compromete credibilidade brasileira

Nos últimos meses, aumentaram os casos de fraudes na soja, comprometendo a credibilidade do agronegócio brasileiro. O crime, que está acontecendo nas regiões próximas aos portos, funciona da seguinte forma: criminosos misturam materiais como cascas, pedras e areia, índices de 30% de materiais estranhos ao farelo de soja, nas cargas e alteram o peso para inflar os lucros. A fraude compromete a credibilidade das exportações brasileiras. Ontem, a Câmara Setorial da Soja, órgão ligado ao governo federal, confirmou o recebimento de denúncias de adulteração das cargas de farelo de soja em várias regiões do país e tem repassado os casos para a Polícia Federal.

Sebrae anuncia R$ 12 bi em crédito para empreendedores

Uma boa notícia para os empreendedores: o Sebrae informou nesta segunda-feira (23) que planeja disponibilizar R$ 12 bilhões em crédito para empreendedores brasileiros em 2025 por meio do Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas). A iniciativa, que integra o Programa Acredita do governo federal, já viabilizou R$ 1,6 bilhão em financiamentos nos primeiros 5 meses deste ano, um crescimento de 32% em comparação ao mesmo período de 2024.

A partir de hoje, Rodrigo Lorenzoni passa para a bancada do PP

O atual líder do PL na Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lorenzoni assina ficha no PP nesta terça-feira (24), às 13h, na sala da bancada. Na sexta-feira, o presidente estadual do PL divulgou nota oficial informando que em conjunto com a direção nacional do partido, decidiu liberar Rodrigo Lorenzon para sua filiação a um novo partido, sem o risco da perda do mandato.

Melo anuncia painel da transparência das obras de recuperação

O prefeito Sebastião Meio vai colocar em prática nos próximos dias um dispositivo que considera capaz de acabar com as fake news e informações distorcidas sobre as ações do município para a recuperação da cidade.

Melo vai instalar, até o final do mês, um painel com os dados das obras de recuperação. Com isso, será possível aos contribuintes conhecerem de forma transparente as obras realizadas e os volume de recursos aplicados.

Para aprovar o aumento do IOF, governo Lula acelera pagamento de emendas parlamentares

Diante da dificuldade em obter votos para aprovar no Congresso o aumento do IOF (Imposto de Operações financeiras), com o qual espera aumentar em R$ 20 bilhões a arrecadação, o governo Lula começou a colocar em prática um argumento forte: a liberação do pagamento das emendas parlamentares. O governo do presidente acelerou nos últimos dias a liberação de emendas e empenhou R$ 776 milhões até o último domingo, segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal (Siop). O valor autorizado de desembolso para emendas este ano é de R$ 53,9 bilhões.

Isenção de IPVA para Pessoa com Deficiência retroage à data do pedido

Uma decisão importante para pessoas com deficiência aconteceu no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo: o ato de concessão de isenção de imposto tem natureza declaratória. Por isso, o direito reconhecido com atrasado deve retroagir à data do pedido. Com esse entendimento, a 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo ao julgar o Processo 1005710-48.2025.8.26.0053, reconheceu que a isenção de Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) concedida para 2024 a um homem com deficiência física moderada vale desde 2022.

“A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é firme no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, o ato de concessão da isenção possui natureza declaratória e não constitutiva, devendo retroagir à data do protocolo do pedido”, assentou a juíza de Direito Alexandra Fuchs de Araujo, da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo.

CPI da Pousada Garoa identifica possíveis falhas na investigação policial

Incansável na denúncia de possíveis falhas na investigação policial do caso da Pousada Garoa, o advogado Fabio Luiz Correa dos Santos saudou ontem o relatório conclusivo da CPI que investigou o caso na Câmara de Vereadores. Além da recomendação de reabertura do inquérito, a CPI apresentou um conjunto de encaminhamentos e diligências que devem ser imediatamente adotadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/beto-fantinel-afirma-que-maioria-do-mdb-rejeita-ser-vice-de-lula-em-2026/

Beto Fantinel afirma que maioria do MDB rejeita ser vice de Lula em 2026

2025-06-24