Colunistas PF x ABIN

Por Leandro Mazzini | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os indiciamentos do Diretor-Geral da ABIN, do seu chefe de gabinete e do seu adjunto, desgastam a Agência Brasileira de Inteligência, mas seus servidores concursados prometem reverter essa tendência e lembram que a tríade indiciada no caso da “ABIN Paralela” é composta exclusivamente de policiais federais da Era Alexandre Ramagem, no Governo Bolsonaro. Além disso, os servidores da ABIN lamentam a publicização dos nomes dos colegas indiciados pela PF, que supõe o fim das respectivas carreiras, mesmo que ao final do processo sejam eventualmente inocentados. Para a ABIN, a PF tem como objetivo central destruir a agência e herdar suas atividades. A situação é tão tensa entre as entidades que ontem no fim da tarde apareceu uma faixa perto da sede da ABIN com palavras de ordem para sanear a agência.

Vai sair caro

A nota do Itamaraty do último domingo, atacando Israel e Estados Unidos – que destruíram instalações nucleares iranianas – custará caro ao Brasil. Já no G7, o presidente Lula da Silva saiu em defesa do líder russo Vladmir Putin – considerado uma ameaça à estabilidade da Europa pela OTAN – e do Irã, que financia o terrorismo do Hamas, Hezbollah e Houthis.

Pula fogueira!

Nada anda no Congresso nesta semana, durante o famoso recesso branco com metade dos senadores e deputados – em especial do Norte, Nordeste e Minas Gerais – nos seus redutos para as festas de São João. Muitas cidades decretam até feriado. E a turma de Brasília vai conferir de perto como foi gasta a emenda parlamentar que custeia a farra.

Apoio a Israel

Na contramão do que defende o Governo brasileiro, o deputado federal Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, protocolou Moção de Apoio e Solidariedade com Israel e o seu direito de existir. A proposta será votada na próxima reunião deliberativa da Comissão.

Ecos da guerra?

A Comissão de Relações Exteriores do Senado marcou, mas já cancelou as sabatinas programadas para amanhã dos futuros embaixadores do Brasil na Espanha, Hungria, Suíça e República Tcheca, como citou a Coluna semana passada. Também foi cancelada a reunião que votaria seis acordos internacionais.

Louvor à PRF

O deputado federal Beto Richa (PSDB-PR) protocolou Moção de Louvor à Polícia Rodoviária Federal pelo combate ao tráfico de drogas, com destaque para a apreensão de 5,5 T de maconha no Paraná, a maior do ano. O Estado é rota certa de entrada de drogas via Paraguai há décadas.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/pf-x-abin/

PF x ABIN

2025-06-24