Cláudio Humberto União Brasil e PP devem vazar do governo em julho

Por Cláudio Humberto | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O União Brasil e o Progressistas devem se reunir na primeira quinzena de julho para delibar sobre a entrega de cargos do segundo e terceiro escalão do governo Lula. Concretizada a entrega das boquinhas, como é a atual vontade majoritária, será o primeiro passo para o desembarque completo do governo, com data limite até dezembro deste ano. A ideia é que os partidos se livrem completamente de laços com Lula antes do prazo final do período de desincompatibilização, em abril de 2026.

Lista interminável

União e o Progressistas ainda mantêm cargos em órgãos como Caixa, Telebras, Correios, Codevasf, DNOCS, Sudene e Sudam.

Queima filme

A federação União Progressista (UP) não quer entrar o ano da eleição “casada” com o governo Lula, com recorde de reprovação.

Garganta profunda

Um grupo de políticos ligados ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um caçador de cargos, ainda quer segurar as boquinhas.

Segura o filé

Pela visibilidade dos cargos, ministros devem ficar até dezembro. Do União Brasil são três ministros, o Progressistas tem um.

Itamaraty agora conta lorotas em notas oficiais

Acusado mentir ao menos três vezes em uma semana, sobre problemas enfrentados por brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores vê derreter a credibilidade construída ao longo da sua história. No primeiro caso, foi criticado por não haver prestado assistência a delegações oficiais brasileiras, incluindo prefeitos e membros do governo do Distrito Federal, quando eclodiu a guerra Israel x Irã. Apesar das dificuldades e da rotina em bunkers, só o governo de Israel deu atenção ao grupo.

Lorota em Israel

Em resposta, o Itamaraty disse não ter sido informado da presença em Israel dos brasileiros, que desmascararam a mentira em nota.

Lorota na Indonésia

Também “informou” o resgate da brasileira acidentada na Indonésia, insinuando interesse no assunto, mas a família desmentiu a lorota.

Lorota no Irã

No terceiro caso em uma semana, o Itamaraty negou que 30 brasileiros tenham pedido ajuda para sair do Irã. Foi enfaticamente desmentido.

Esperem sentados

Sem perspectiva de muita coisa, o STF realiza nesta terça “audiência de conciliação” sobre o caso dos velhinhos roubados. Participam, além do INSS, membros do MPF, AGU e DPU. Pura embromation.

Olha o nível

O deputado André Fernandes (PL-CE) reagiu às críticas do governo à isenção milionária concedida pelo próprio governo Lula: “Eles atacam o próprio voto e criticam a própria medida. Este é o nível que chegamos”.

De olho

Pelas beiradas, o União Brasil tenta garfar a vaga para relatoria da CPMI que vai apurar a roubalheira do INSS. A cadeira é da Câmara. O partido tenta emplacar o deputado Elmar Nascimento (BA).

Votando do sofá

Está na pauta desta quarta no Senado a votação para ampliar o número de deputados de 513 para 531. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre marcou sessão remota para “não expor” os colegas.

Molecagem digital

Leitor de Brasília denuncia que tenta há 6 meses cancelar um cartão do C6 Bank, mas não consegue. Sem usar a conta e o cartão, ele é obrigado a pagar R$98 todo mês. E o C6 enrola e não cancela o cartão.

Zap sob suspeita

A Casa de Representantes dos EUA, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, decidiu banir o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp nos celulares dos políticos por “potencial risco à segurança”.

Coração sangrando

O vereador do Recife (PE) Gilson Machado Filho (PL) disse que seu pai, vítima de acusação sem provas está muito triste. “Seu coração sangra”, após ser proibido de deixar a cidade no São João, por ordem do STF.

Pertinho do Planalto

O Departamento de Estado dos EUA proíbe a ida de americanos – à noite – às chamadas “cidades satélites”, regiões administrativas do DF consideradas de “alto risco” pelo governo americano.

Pensando bem…

…faz sentido aumentar o número de parlamentares, já que o Brasil tem uma dúzia de presidentes.

Poder sem pudor

O primeiro a chegar

Prefeito de Colina (SP) nos anos 1960, João Paro era sempre o primeiro a chegar a qualquer evento. Até nos enterros. A oposição tentava sempre se antecipar, mas não conseguia. Até que um dia morreu um morador muito querido na cidade. Os oposicionistas correram para lá e, ao chegarem, não acreditaram. João Paro não estava. Até que veio a surpresa: abriu-se a porta do quarto do morto. Três homens terminavam de vestir o corpo. Dois eram da funerária. O terceiro era João Paro.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/uniao-brasil-e-pp-devem-vazar-do-governo-em-julho/

União Brasil e PP devem vazar do governo em julho

2025-06-24