Ele será o segundo amazonense a assumir o posto de presidente da OAB em 92 anos. Foto: Alexandre Motta/OAB

O advogado Beto Simonetti, de 43 anos, foi eleito nesta segunda-feira presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Ele é conselheiro federal da entidade pelo Amazonas.

Simonetti ficará à frente da OAB Nacional entre 2022 e 2025. Ele recebeu 77 dos 80 votos válidos, sendo dois brancos e um nulo, na eleição que ocorreu na sede da entidade, em Brasília. A posse será nesta terça-feira (1), a partir das 9h, na qual ele irá substituir o atual presidente Felipe Santa Cruz.

O principal requisito para qualquer advogada ou advogado disputar a presidência nacional da Ordem é ter o apoio de, no mínimo, seis seccionais estaduais. O advogado conseguiu suporte de 26 seccionais e, por isso, foi candidato único.

O novo mandatário é formado em direito pela Universidade Nilton Lins e pós-graduado em direito penal e processo penal pela Universidade Federal do Amazonas. Ele será o segundo amazonense a assumir o posto de presidente da OAB em 92 anos.

“Precisamos dar condições dignas de trabalho, desde os advogados do sertão e dos brejos aos advogados das modernas avenidas dos grandes centros. Que os advogados mais humildes tenham a mesma condição de trabalho dos que estão na Faria Lima, na Barra e no Lago Sul”, declarou Simionetti, em referência à avenida de São Paulo, ao bairro do Rio de Janeiro e a região administrativa do Distrito Federal, respectivamente.

