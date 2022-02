Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia nova data de provas do concurso público para Secretaria de Planejamento

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

A alteração nas datas do cronograma de execução do concurso público para 656 vagas da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) foi publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial do Estado. Com a nova definição, a data prevista para aplicação das provas teórico-objetivas e de Redação passa a ser 13 de março, anteriormente marcada para o mês de fevereiro. Os locais de prova serão divulgados aos inscritos em edital no dia 4 de março.

O anúncio do concurso público foi realizado pelo governo em novembro de 2021 e as inscrições se encerraram em 4 de janeiro. As 656 vagas para o cargo de Analista de Projetos e Políticas Públicas do Estado foram divididas em seis áreas: Gestão e Políticas Públicas, Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Recursos Naturais, Agricultura e Pecuária, Saúde Ocupacional e Perícia Médica e Assuntos Culturais e Educacionais.

Para uma carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.370,02, mais R$ 1.462,36 (Gratificação de Estímulo Técnico), podendo ser acrescida de outras gratificações conforme o local de exercício/atividade, com possibilidade de remuneração total de até R$ 7.407,65.

Provas

A prova teórico-objetiva terá um total de 60 questões, divididas em Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico Matemático (6), Legislação (14) e Conhecimentos Específicos (30). Já a prova dissertativa será composta de uma redação.

Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão chamados(as) no período segundo as necessidades do governo estadual.

